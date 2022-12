Avtonomna bodočnost z rezervo

V teh dneh se je v Švici predstavilo prvo skoraj avtonomno delujoče »Last Mile Delivery« vozilo »Start-up« podjetja Loxo, ki bo na švicarskih cestah opazno že v naslednji pomladi, kasneje pa tudi na cestah v preostali Evropi.

Zakaj sem v uvodniku uporabil besedno zvezo skoraj avtonomno delujoče? Predvsem zaradi tega, ker je novi loxo alpha lep primer dvoličnosti današnjih proizvajalcev avtomobilov, ki nam ob nakupu njihovih vozil pridno vsiljujejo razne 'Wunderwaffe' (čudežno orožje) IT sisteme (kopica elektronike v povezavi z raznimi radarji, kamerami in senzorji …), ki nam bodo v cestnem prometu lahko zagotovili 'nesmrtnost in neranljivost', čeprav se proizvajalci te elektronske krame ob navezi s proizvajalci avtomobilov očitno zelo dobro zavedajo omejitev in slabosti takšnih sistemov, ker tudi loxo alpha, ki ga proizvajalec Serpentine Ventures AG pridno oglašuje kot avtonomno delujoče vozilo, v resnici sploh ne deluje avtonomno, ker bo takšno vozilo vedno obratovalo pod budnim očesom kontrolorja, ki pa za spremembo (edina resnična novost na področju takšnih vozil …) ne bo sedel v vozilu, temveč ga bo nadzoroval od daleč v logističnem komandnem centru. Potem očitno lahko sklepamo, da so aktualne 'marketinške klobase' o neverjetno varni avtonomni vožnji pač samo novodobne pravljice za naivne …

Avtonomno delujoča dostavna vozila in podobno delujoči tovornjaki so trenutne 'mokre sanje' vseh lastnikov transportnih in logističnih podjetij, ker jim potem za vožnjo takšnih vozil ne bi bilo potrebno zaposlovati ljudi, zato bi s preostalim denarjem (nobenega odhoda na dopust, nobenega izplačila regresa, nobenega izplačila božičnice, nobene dolge bolniške, 'IT voznik' pa itak ne pozna utrujenosti, slabe volje, poleg tega je izredno 'fleksibilen' in ubogljiv, skratka idealni zaposleni …) lahko še bolj napolnili svoje vedno 'lačne' malhe. Švicarji obljubljajo kupcem, da bodo s takšnim striktno električnim dostavnim vozilom lahko z enim samim polnjenjem akumulatorjev oskrbeli 30 strank, seveda so ob tem 'pozabili' omeniti, kako razpršene odnosno zgoščene so te stranke na različnih lokacijah. Prav gotovo pa ne smejo biti preveč narazen, ker znaša avtonomija takšnega vozila samo približno 110 kilometrov.

Omenjajo pa tudi uporabnost (volumen tovornega prostora: 2600 litrov, višina nakladalnega prostora: 40 cm od vozne podlage) takšnega vozila (dolžina: 3430 mm, širina: 1540 mm, višina: 1830 mm), ki je po navedbi proizvajalca približno 50 odstotkov lažje od primerljivih vozil, ker bodo pri serijski izdelavi večinoma uporabljali aluminij. Za samodejno premikanje tega okretnega (minimalni obračalni krog znaša samo 3 metre, ker ima vozilo nastavljiv štirikolesni krmilni sistem …), vendar ne ravno najhitrejšega vozila (končna hitrost znaša samo 30 km/h) bodo poskrbeli 4 vgrajeni 'in-wheel' elektromotorji z nam neznano razpoložljivo močjo, enako neznana pa ostaja tudi morebitna prodajna cena tega 'super dostavnega delavca', ki lahko večino časa razmišlja s svojo glavo …