Azijske znamke so nepremagljive v pogledu zanesljivosti

Lestvica najbolj zanesljivih avtomobilskih znamk

Leta 2000 ustanovljena zavarovalna hiša WarrantyWise je ena izmed številnih britanskih zavarovalnic, ki lastnikom avtomobilov omogoča sklenitev dodatnega zavarovanja (extended car warranty), povezanega z obrabo, posledično menjavo in splošno pokvarljivostjo sestavnih delov pri avtomobilih.

Njihova zadnja študija o pokvarljivosti in zanesljivosti avtomobilskih znamk (študija pokriva obdobje od začetka leta 2021 do današnjih dni …), ki so jo Britanci objavili v teh dneh, prinaša v določenih pogledih podobne, pa vendar nekoliko drugačne rezultate od tistih, ki smo jih vajeni pri raznih 'poljudno-znanstvenih' študijah tipa 'J.D. Power', ker si Britanci pri raziskavah pomagajo s hišno, zelo obširno (približno 131.000 sklenjenih zavarovalnih pogodb) bazo podatkov o pokvarljivosti avtomobilov v starosti do desetih let. Na podlagi teh izsledkov namesto lastnikov avtomobilov vedno spregovorijo samo njihove 'denarnice', ki se ob tem v bistvu spremenijo v 'žvižgače'. S tem izničijo vpliv (morebitno laganje …) človeškega faktorja, ker ljudje pri podobnih raziskavah na vprašanja o zanesljivosti avtomobilov ne odgovorijo vedno po pravici … predvsem zaradi tega, ker ne želijo pljuvati v lastno skledo (varovanje lastnega ugleda in ugleda avtomobilske znamke), čeprav si njihova 'skleda' ('štirikolesni objekt poželenja') v resnici morda zasluži kakšen dober pljunek …

Čeprav bi v skladu z 'miti, bajkami in legendami', ki veljajo pri nas na Balkanu, pričakovali, da se bodo na tokratni lestvici najbolj zanesljivih znamk avtomobilov znašle predvsem japonske, južnokorejske ter nemške avtomobilske znamke, boste tokrat med desetimi najbolj zanesljivimi avtomobilskimi znamkami zaman iskali nemške avtomobilske znamke, sploh pa je na udaru znamka Mercedes-Benz, ker so nezanesljivost njenih modelov pred kratkim prepoznali tudi pri ugledni in vplivni ameriški inštituciji Consumer Reports, kjer so jo v zadnjem poročilu omenili kot 'kralja nezanesljivosti', ker je pristala na zadnjem mestu lestvice najmanj zanesljivih znamk avtomobilov. Za to je zaslužna predvsem prevelika količina vgrajene elektronike, ki žal ne deluje po obljubah (»najboljše ali nič«) nemškega proizvajalca. Morda je prišel čas, da pri tej znamki spremenijo slogan v »najslabše ali nič«, ker bi bil kar primeren glede na slabo trenutno zanesljivost (o tem pričajo tudi številni vpoklici …) izdelkov te znamke, ki je nekoč blestela v nekaterih parametrih. Najbolj zanesljiv 4-kolesni izdelek pa nastaja v obratih znamke Honda, ker je njihov kompaktni model jazz avtomobil s trenutno največjo zanesljivostjo delovanja. Med avtomobili, ki se zelo radi kvarijo, pa omenjajo predvsem predstavnike modnega 'SUV/Crossover' vala ter modne poltovornjake (slab vpliv prevelike mase v kombinaciji s preveliko količino modne elektronike …).

Na tokratni lestvici najbolj zanesljivih avtomobilov je prvih pet mest ponovno zavzelo 5 azijskih avtomobilskih znamk, kar nas sploh ne more presenetiti, ker je to že stalnica, bolj zanimiva je uvrstitev štirih neazijskih znamk, ki so se zvrstile na preostalih petih mestih lestvice najbolj zanesljivih avtomobilskih znamk. Britanci ob tem opozarjajo kupce, da imajo predsodki glede zanesljivosti določenih avtomobilskih znamk lahko zelo slab vpliv na njihove denarnice, zato jim svetujejo, da ne nasedajo uveljavljenim mitom glede zanesljivosti, odnosno nezanesljivosti določenih znamk avtomobilov, ker ti dostikrat ne držijo …