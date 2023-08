Čedalje večja popularnost 'bencinarjev'

Iz Nemčije prihajajo rezultati letošnje študije glede trenutnega 'splošnega počutja' nemških uporabnikov in potencialnih kupcev avtomobilov, ki so jo po naročilu nemške banke Targobank tudi tokrat izvedli zaposleni v inštitutu Forsa.

Študija ugotavlja, da je v zadnjem času prišlo do rahle spremembe razpoloženja pri nemških uporabnikih in potencialnih kupcih avtomobilov, ker so Nemci in Nemke čedalje bolj (letos bi se za nakup novega ali rabljenega bencinskega avtomobila odločilo 30 odstotkov izmed vseh, ki so sodelovali v tokratni anketi, lani je tako razmišljalo samo 22 odstotkov izmed vseh vprašanih) naklonjeni bencinsko gnanim avtomobilom, 65 odstotkov (2022: 60 %) izmed vseh vprašanih pa nasprotuje tudi ukinitvi proizvodnje in prodaje fosilno gnanih avtomobilov po letu 2035. Občutno pa je v Nemčiji upadlo zanimanje za 'traktorje' (dizelsko gnani osebni avtomobili), ker bi se za nakup tako gnanega vozila trenutno odločilo samo še 10 odstotkov (2022: 11 %) izmed vseh vprašanih, narašča pa prepoznavnost 'E-Fuel' goriv, ki v resnici sploh niso 'eko', ker ob izgorevanju ustvarjajo enake količine škodljivih emisij kot običajna fosilna goriva, bolj ekološka (ob pomoči ogromnih količin električne energije …) bo morda njihova proizvodnja. Očitno so se politiki in proizvajalci goriv spomnili kako nam bodo lahko v bližnji bodočnosti običajni bencin, zapakiran v 'eko celofan', prodali še občutno dražje (od 5 do 8 evrov za liter) …

Upada pa tudi število potencialnih kupcev novih in rabljenih alternativno (hibrid, plinsko gnano vozilo, vozilo s pogonom na vodik in električna vozila) gnanih avtomobilov, ker bi se za nakup novega ali pa rabljenega vozila te vrste odločilo samo še 36 odstotkov (2022: 43 %) izmed vseh, ki so sodelovali v letošnji raziskavi, predvsem pa v Nemčiji upada zanimanje za hibridna vozila, ker bi se letos za nakup tako koncipiranega vozila odločilo samo 18 odstotkov (22 % v letu 2022) izmed vseh vprašanih, medtem ko o nakupu striktno električno gnanega avtomobila razmišlja samo 16 odstotkov (2022: 17 %) izmed vseh vprašanih. Raziskava je znova pokazala, da v zadnjih nekaj letih kopni tudi okoljevarstveni ugled striktno električno gnanih avtomobilov. Ko so Nemci leta 2019 izvedli podobno raziskavo, je bilo 57 odstotkov izmed vseh vprašanih mnenja, da so električni avtomobili bolj 'zeleni' kot klasično (fosilno) gnani avtomobili. Letos se s to trditvijo strinja samo še 39 odstotkov izmed vseh vprašanih. 66 odstotkov izmed vseh, ki so sodelovali v letošnji raziskavi, je celo prepričanih, da je napredek (v pogledu ekologije …) v razvoju modernih bencinskih motorjev že tako velik, da električna vozila ne predstavljajo več nobene resne alternative. 57 odstotkov je ob tem omenilo hude posledice za okolje ob pridobivanju materialov za izdelavo akumulatorjev, 49 odstotkov izmed vseh vprašanih je zaskrbljenih nad kratkoživostjo vgrajenih akumulatorjev, 66 odstotkov izmed vseh vprašanih pa meni, da imajo električni avtomobili še vedno premajhno avtonomijo s samo enim polnjenjem akumulatorjev, poleg tega je trenutno omrežje polnilnic enostavno premajhno za splošni razcvet elektromobilnosti. Za 64 odstotkov izmed vseh vprašanih Nemcev in Nemk pa so največja ovira visoke prodajne cene električnih avtomobilov.