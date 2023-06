Cena bo odvisna od komfortnih zahtev uporabnikov

Čedalje več proizvajalcev električnih avtomobilov vam ob nakupu novega električnega avtomobila ponuja tudi možnost nakupa njihove domače električne polnilne postaje, zato so se Nemci tokrat lotili testiranja takšnih izdelkov, ki jih ponujajo pri osmih avtomobilskih znamkah.

Posledično so Nemci, ki ob tem znova niso nikjer omenili kakšnih pomagačev iz ostalih evropskih držav, tokrat testirali stenske električne polnilnice avtomobilskih znamk BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Peugeot, Tesla, Volvo in Volkswagen. Ključna ugotovitev tega testa je, da je vseh osem testiranih polnilnih postaj med testiranjem (ob tem so izvedli približno 300 testnih polnjenj akumulatorjev v avtomobilih …) delovalo brez napak in posledično varno za uporabnike takšnih storitev. Se je pa ob tem izkazalo, da bo prodajna cena nove polnilnice zelo odvisna od komfortnih zahtev uporabnikov. Če se ob nakupu odpoveste komfortu v obliki nameščene aplikacije na vašem pametnem telefonu, ki vam bo omogočila rokovanje in informiranje glede delovanja polnilne postaje, potem si novo stensko polnilno postajo lahko omislite že za 500 evrov.

Vendar ob tem obstaja tudi omejitev, in to glede izbora vaše avtomobilske znamke, ker si tako poceni polnilno postajo lahko omislijo samo lastniki električnih avtomobilov znamke Tesla Motors, podobno draga (+ 69 evrov) je tudi domača električna polnilna postaja znamke Volkswagen, ki se je tokrat uvrstila na zadnje mesto med vsemi testiranimi polnilnicami, čeprav to še ne pomeni, da je slaba, ker se vseh osem tokrat testiranih polnilnih postaj lahko pohvali z oceno 'gut' (dobro). Nemci so bili na tem testu najbolj navdušeni nad izdelkom znamke Hyundai ('Hyundai Wallbox Pulsar Plus'), ki sicer ni najcenejši (nemška prodajna cena: 911 evrov), vendar kupec za odšteti denar dobi polnilno postajo z najbolje delujočo aplikacijo za pametne telefone. Na drugem mestu je pristal izdelek ('Mercedes-Benz Wallbox' (A 000 906 34 12)) znamke Mercedes-Benz, kjer bodo od vas ob nakupu njihove polnilne postaje zahtevali več denarja (nemška prodajna cena: 990 evrov). Najdražja pa je polnilna postaja znamke Volvo (Volvo Garo Wallbox 32324230 (GLB-DCM-W-T211FC-VCC)), čeprav gre v tem primeru za izdelek, ki se je tokrat uvrstil na predzadnje mesto razpredelnice, čeprav ob tem ni ni najboljši po nobenem izmed testnih kriterijev. To je nov dokaz, da nekaj kar je drago, ni vedno tudi dobro.

Z 'bronasto medaljo' so tokrat okitili izdelek znamke Peugeot ('Peugeot ePro Full Wallbox'). Za takšno polnilno postajo boste v Nemčiji odšteli 899 evrov. Zanimiva pa je tudi primerjava obratovalnih stroškov takšnih polnilnic. Po nemškem izračunu so pri znamki Volkswagen tisti, ki uporabniku ponujajo najbolj 'denarnici prijazno' polnilno postajo, ker naj bi v povprečju v enem letu pokurila samo 7 kilovatnih ur električne energije, najbolj 'neprijazna' v tem pogledu pa bo polnilnica znamke Peugeot, ki v enakih pogojih pokuri občutno več (49,9 kWh). Če želite razumeti te številke, potem morate poznati tudi številke, posredovane s strani primerjalnega portala Verivox, kjer pravijo, da vas bo vklopljena 'Stand-by' funkcija pri vašem računalniku, WLAN usmerjevalniku, televizorju ali pa hi-fi komponenti v enem letu olajšala za podobno količino električne energije (od 30 do 50 kWh).

Vseh osem testiranih polnilnic vam bo omogočilo polnjenje akumulatorjev z omejeno polnilno močjo (največ 11 kW), čeprav tri izmed njih v teoriji ponujajo tudi možnost polnjenja z 22 kW, vendar je na tržišču trenutno malo serijskih električnih avtomobilov z enako močnim polnilcem v vozilu …