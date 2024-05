Cenejša popravila poškodovanih vozil

Pri matični, nemški podružnici zavarovalnice Allianz so v teh dneh napovedali posnemanje navad, ki so že vpeljane pri britanski, francoski in nizozemski podružnici tega zavarovalniškega koncerta, ker bodo tudi Nemci ob popravljanju poškodovanih avtomobilov začeli uporabljati rabljene sestavne dele avtomobilov.

V ta korak so jih prisilile čedalje višje prodajne cene različnih rezervnih sestavnih delov aktualnih avtomobilov, ki so posledično močno podražile popravila poškodovanih vozil. Seveda v vozila ob tem ne bodo vgrajevali rabljenih, kritično (za varnost potnikov …) pomembnih sestavnih delov (sestavni deli volanskih mehanizmov, deli podvozja in platišča …), ker bodo takšne poškodovane sestavne dele ob popravilih še vedno nadomestili s povsem novimi sestavnimi deli, bodo pa ob tem zelo radi uporabljali rabljene karoserijske dele iz plastike (zunanja ogledala, maske hladilnikov …), jekla (motorni pokrovi in pokrovi prtljažnikov, bočna vrata, zunanji blatniki, karoserijske stranice …) in stekla (kabinska stekla) ter rabljena glavna in pomožna svetila (prednji žarometi, zadnje luči, smerniki, meglenke, dnevne luči …).

Na ta način naj bi Nemcem uspelo znižati vrednost popravil poškodovanih avtomobilov, omenjajo pa tudi dodaten dobrohoten učinek v pogledu trajnosti in okoljevarstva, ker bodo številni rabljeni sestavni deli na ta način dobili nova življenja, posledično bo porabljenih tudi manj materialov in energije za izdelavo takšnih novih sestavnih delov. Kot lep primer varčevanja v tem pogledu so izpostavili volkswagna ID3. Po navedbi nemških zavarovalničarjev morate za menjavo vetrobranskega stekla pri tem 'električarju' iz koncerna Volkswagen trenutno odšteti zelo veliko denarja. Z vgradnjo rabljenega vetrobranskega stekla ob tem omenjajo 1.200 evrov prihranka … Glede na čedalje višje cene rezervnih sestavnih delov lahko pričakujemo podobne ukrepe tudi pri preostalih nemških zavarovalnicah.