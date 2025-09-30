V nemškem mestu Karlsruhe, kjer se je pred kratkim zaključil sejem NUFAM, se je obiskovalcem prvič predstavil novi, dejansko ekološki urbani poltovornjak znamke TYN-e, ki je v prvi vrsti namenjen uporabnikom iz urbanih okolij, ki bodo znali ceniti njegovo ekstremno kompaktnost in posledično okretnost v takšnih okoljih.

Medtem ko nam večina uveljavljenih proizvajalcev poltovornjakov v današnjem času ponuja samo še modne in posledično pogojno uporabne (dvojna kabina, s tem je omejena njihova uporabnost za prevoz tovora …) 'amerikanizirane poltovorne izdelke', ki v Evropi zaradi njihovih ogromnih karoserij in posledično velike mase delujejo podobno izgubljeno kot žirafe na Antarktiki, se pri nemškem podjetju TYN-e Europe GmbH iz Waiblingena očitno zavedajo, da takšen pristop nima nobene povezave z okoljevarstvom. Posledično v njihovem prodajnem programu ne boste našli približno 5,5 metra dolgih in približno 2,5 tone težkih 'eko poltovornjakov' s smešno nosilnostjo (glede na velikost in maso takšnih '4-kolesnih krav' …).

Namesto tega so se Nemci specializirali za prodajo majhnih, dejansko ekološko naravnanih električnih poltovornjakov, ki so zaradi njihove kompaktne zasnove v stilu japonskih 'kei-car' vozil idealni za vse podjetnike, živijo v mestih, odnosno urbanih okoljih. Sedaj so predstavili nov model z oznako LTX, tipičnega poltovornega predstavnika razreda L7e, ki ga lahko vozi vsak z opravljenim izpitom B kategorije. Simpatični nemški delavček (dolžina: 3650 mm, širina: 1500 mm, višina: 1685 mm, medosna razdalja: 2350 mm, uporabna nosilnost: 620 kg, največja dovoljena skupna masa: 1550 kg) ni namenjen družinam, ker se vanj lahko stlačita samo dva človeka, zelo omejena pa je tudi izbira karoserijskih barv, ker se kupec lahko odloči samo za vozilo v beli barvi.

Za samodejno premikanje tega urbanega poltovornjaka skrbi 15-kilovatni električni pogonski sklop, ki premika samo zadnji kolesni par, posledično znaša največja hitrost tega vozila samo 85 km/h. Za zadostno količino električne energije pa skrbi vgrajeni sklop akumulatorjev s kapaciteto 24 kWh, ki mu s samo enim polnjenjem na domači vtičnici ali polnilni postaji lahko zagotovi približno 190 kilometrov akcijskega radija. Za odštetih 15.958 evrov (tovarniška cena brez dajatev) bo kupec prejel mini poltovornjak, ki je serijsko opremljen s sistemom ABS, klimatsko napravo, servo volanskim mehanizmom, centralnim zaklepanjem, kamero za vzvratno vožnjo in 'infotainment' sistemom z vgrajenim zaslonom na dotik, omenjajo pa tudi več USB izhodov. S prodajo novega modela LTX se bodo Nemci iz Waiblingena pričeli ukvarjati v prvem četrtletju leta 2026.