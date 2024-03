Dekadentnost na kitajski način

V Nemčiji se je v teh dneh po zaslugi Švedov (Hedin Premium Car AB) pojavil nov nemški ponudnik (Torpedo Gruppe) modnih in družbeno povsem neodgovornih ogromnih 'SUV tovornjakov', ki so najlepši možni dokaz že skoraj splošne dekadentnosti naše družbe, ki seveda ne vodi v zeleni prehod …

Kako lahko ostalim udeležencem v prometu sporočite, da vam je v slučaju prometne nesreče povsem vseeno kako jo bodo odnesli ob trčenju z vami? Kako lahko javnosti sporočite, da vam je povsem vseeno za porabljene surovine, ki so potrebne za izdelavo enega samega ogromnega 'SUV-čka', istočasno pa jim lahko z vožnjo takšnega vozila dokažete tudi to, da se vam fučka za vse okoljevarstvene napore ljudi, ki želijo to družbo pripeljati v lepšo bodočnost? Preprosto, kupite si čim večjo in čim težjo 'SUV kravo', s katero boste v prometu lahko dobro ogrožali pešce (sploh manjše otroke), kolesarje, motoriste in vse ostale avtomobiliste, ki ob vsakodnevnih opravkih ne potrebujejo velikega podaljška njihovih spolnih organov (moški), odnosno ne hrepenijo po povečanem odmerku varnosti (ženske), ki je pri 'SUV-čkih' itak relativna.

Za vse, ki se lahko prepoznajo ob mojem splošnem opisu kupcev ogromnih 'SUV krav' imajo Nemci sedaj v ponudbi samo teoretično prestižno (podobno kot KIA stinger in E6 & E9, FIAT 130, volkswagen phaeton …), striktno električno gnano SUV vozilo kitajske aristokratske znamke Hongqi ('Crvena Zastava'), ki bo navdušilo vse prave 'kg-fetišiste', ker se lahko 'pohvali' s 2735-kilogramsko neto maso in ogromnimi dimenzijami karoserije (dolžina x širina x višina x medosna razdalja: 5209 mm x 2010 mm x 1731 mm x 3110 mm), ki so seveda 'urbano idealne' za obisk kakšnega majhnega mesteca kot je recimo naš Piran in podobna mesteca z ozkimi ulicami. S striktno električno gnanim modelom E-HS9, ki je rezerviran predvsem za modno dobro osveščene ljudi s preveč polnimi denarnicami in občutnim pomanjkanjem družbene odgovornosti, želijo Kitajci v Nemčiji in še na nekaterih evropskih tržiščih (Danska, Norveška, Švedska, Nizozemska, Belgija in Luksemburg) spodkopati avtoriteto že zdavnaj 'svetih treh nemških kraljev' (Audi, BMW & Mercedes-Benz). Jim bo to tudi uspelo?

Po prvih vtisih nekaterih nemških kolegov bo to žal misija nemogoče, ker se takšen kitajski 4x4 izdelek, ki sploh ni poceni (nemške prodajne cene se pričnejo pri 80.000 evrih in končajo pri 102.000 evrih), sicer lahko kosa z uveljavljeno svetovno SUV konkurenco, vendar samo v pogledu vgrajene količine usnja, lesa in kovin ter v pogledu vgrajene komfortne, IT in varnostne opreme, popolnoma pa odpove v pogledu voznih lastnosti, sploh ob morebitni hitrejši vožnji skozi ovinke in pri poskusih uspešnega zaviranja, ker kitajski inženirji pač nimajo takšnih izkušenj glede nastavitev podvozja kot jih imajo inženirji na stari celini in v ZDA. Za samodejno premikanje kitajskega 'Cullinana' skrbita dva vgrajena električna pogonska sklopa s 405 kW (550 KM) pogonske moči ter 750 Nm motornega navora, ki lahko ta 'SUV parnik' dokaj hitro spravita v gibanje (0-100 km/h: 4,9 sekunde), medtem ko je končna hitrost tega slabo vodljivega 'SUV tovornjaka' omejena na sramotnih (glede na razpoložljivo pogonsko moč …) 200 km/h (takšno končno hitrost vam je na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja lahko zagotovilo tudi kakšno bencinsko gnano osebno vozilo s precej manj konji (99 kW/135 KM) …).

Za shranjevanje 'električnega soka' v tem vozilu je v osnovi zadolžen velik paket vgrajenih akumulatorjev (kapaciteta: 99 kWh), ki v WLTP pravljici zadošča za avtonomni doseg v območju 465 kilometrov. Če se bo kupec tega 6 ali pa 7-sedežnega vozila odločil za nakup različice 'LONG RANGE' s še nekoliko večjim paketom vgrajenih akumulatorjev (120 kWh) naj bi v teoriji prevozil približno 515 WLTP kilometrov. V praksi so nemški kolegi ugotovili, da znaša realna poraba 'kitajskega slona' na vsakih 100 prevoženih kilometrov približno 30 kWh, posledično z manjšim paketom akumulatorjev v realnosti ne boste prevozili več kot 300 kilometrov. Po vsej verjetnosti bo hongqi E-HS9 na nemških cestah zelo redka ptica, predvsem zaradi visoke prodajne cene v kombinaciji s slabimi voznimi lastnostmi, svoje pa bo prispevala še nizka vrednost rabljenih primerkov (v povprečju rabljen električni avtomobil po samo treh letih življenja trenutno izgubi 57 odstotkov njegove vrednosti …).