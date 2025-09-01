Delujoči prototip gasilskega traktorja

Nemško prostovoljno gasilsko društvo iz Wiesmoorja se v teh dneh lahko pohvali s povsem novo pridobitvijo v obliki prototipnega gasilskega traktorja na osnovi serijskega izdelka znamke John Deere, ki jim ga je za enoletno uporabo odstopil njegov proizvajalec (nemško podjetje REBO Landmaschinen GmbH).

Nemška ideja o terensko dobro prehodnem gasilnem traktorju temelji na prepričanju, da takšno modularno izvedeno gasilsko vozilo lahko nadomesti več različnih gasilskih vozil, ker ponuja uporabniku možnost priklopa in pogona številnih pomožnih naprav, seveda v kombinaciji z veliko vlečno močjo in boljšo terensko prehodnostjo (vožnja skozi ogenj, možnost prečkanja vodnih ovir, ki niso globje od 120 centimetrov) kot smo jo navajeni pri običajnih terensko orientiranih gasilskih tovornjakih. Za osnovo njihovega prototipa so Nemci uporabili model 6R 250, ki lahko uporabniku po zaslugi vgrajenega 6,8-litrskega vrstnega turbodizelskega šestvaljnika ponudi 222 kW (301 KM) pogonske moči in sanjsko zalogo motornega navora (skoraj 1200 Nm …).

Gasilska različica, ki so jo razvili v oddelku REBO Sonderfahrzeuge, je opremljena s kompresijsko hermetično zaprto vozniško kabino (vozniku je na razpolago tudi oskrba s kisikom …) ter dodatno termično (vozilo je opremljeno z lastnim 500 litrskim rezervoarjem vode za namakanje z vodo pod in v okolici vozila …) in mehansko zaščito dna vozila, omenjajo pa tudi modifikacije, ki takšnemu traktorju omogočijo, da zapelje skozi vodne prepreke, ki niso globje od 120. centimetrov. Na priloženih fotografijah je takšen traktor povezan s priklopnikom GTLF-V "Großtanklöschfahrzeug Vegetation" 12000, kjer je lahko shranjeno 410 litrov gasilne pene ter 12.000 litrov vode. Poleg tega je takšen traktor v tej kombinaciji opremljen s tremi vodnimi topovi, ki jih z vodo oskrbuje sistem vodnih črpalk, ki lahko v eni uri pretoči 360.000 litrov vode. Obstaja pa tudi možnost priklopa različnih ostalih gasilskih pripomočkov.

Za edino pravo pomanjkljivost takšnega traktorja pa lahko označimo njegovo končno hitrost, ker ni ravno najhitrejši (končna hitrost znaša samo 50 km/h) zato ga verjetno ne bomo videli v vlogi vozila za hitro posredovanje. O nadaljnji usodi tega prototipa pa bo odločala njegova dejanska uporabnost, ki jo morajo nemški gasilci še potrditi …