Dober sedež dobite že za slabih 50 evrov …

V največjem nemškem avtomobilskem klubu so se tokrat lotili testiranj 16. otroških kolesarskih sedežev, ki so trenutno na razpolago kupcem v nemških trgovinah. Dobra novica za majhne uporabnike takšnih sedežev je, da je večina testiranih izdelkov dobro prestala testiranja.

Nemci so se tokrat ukvarjali z dvema tipoma (pričvrstitev na zadnji prtljažnik / pričvrstitev na nosilec (cev) kolesarskega sedeža za voznika/voznico) otroških kolesarskih sedežev, izven konkurence pa so opravili tudi nekaj testiranj otroških kolesarskih sedežev, ki jih na biciklih namestite spredaj, pred voznikom, odnosno voznico kolesa, vendar se ta zasnova v pogledu varnosti ne obnese najbolje, zato naj se kupci otroških kolesarskih sedežev, ki jim ni vseeno za njihove otroke, ob iskanju primernega izdelka izognejo tej vrsti otroških kolesarskih sedežev. Resnično dobra novica za majhne uporabnike takšnih sedežev je, da je večina testiranih izdelkov dobro prestala testiranja, ker so Nemci na koncu devetim izmed 16. tokrat testiranih otroških kolesarskih sedežev namenili oceno „gut“ (dobro), petim so namenili oceno „befriedigend“ (zadovoljujoče), samo dva (izdelka znamke Qibbel (model air: 138, odnosno 110 evrov …)) izmed tokrat testiranih izdelkov sta pogorela na celi črti, predvsem zaradi najdenih škodljivih kemijskih substanc za otroke, ki so uporabljene pri izdelavi obeh sedežev in pa zaradi neizpolnjevanja predpisane norme (otroci, ki niso težji od 22 kg), ker sta obe podpori za nožice malih potnikov na testiranjih odpovedali (zlom …) že po parih sekundah …

Med zelo dobre novice lahko uvrstimo tudi informacijo, da sta tokratna zmagovalca testa (izdelka znamke OK Baby (model 10+ (74 evrov) in malenkostno slabše ocenjen model shield (dobrih 68 evrov)) cenovno zelo ugodna za denarnice staršev, ki kupujejo otroške kolesarske sedeže, ker boste zanju lahko odšteli malo denarja (ob primerjavi z ostalimi tokrat testiranimi izdelki, ki so lahko tudi trikrat dražji …). Podobno dobro kot model shield so Nemci ocenili tudi izdelka znamke Bellelli (model mr fox clamp (45 evrov) ter model mr fox relax (50 evrov)) ter izdelek znamke Polisport (model bubbly maxi plus CFS (50 evrov)). Prvič pa so Nemci testirali tudi to, kako se takšni sedeži obnesejo v primeru (čelno ali pa s strani) trčenja z avtomobili. Testni kandidati so se v tem pogledu obnesli različno, ker so nekateri sedeži opravili svojo nalogo in po trčenju ostali na biciklih, pri drugih pa je prišlo do zloma njihovih nosilcev, s katerimi so pritrjeni na bicikel ali pa do zloma plastike na območju sedežev. Nemci ob nakupu takšnih sedežev svetujejo staršem, da z izbranim sedežnim kandidatom obvezno opravijo testno vožnjo. Točne rezultate si lahko ogledate v dveh priloženih preglednicah.