Dobra zimska pnevmatika ni poceni

Nemška organizacija GTÜ, avstrijska organizacija ARBÖ in drugi največji nemški avtomobilski klub ACE so v teh dneh objavili rezultate letos opravljenih testov desetih zimskih SUV pnevmatik v dimenzijah 235/55 R18, ki so trenutno že na voljo kupcem v nemških trgovinah.

Na tokratnem testu zimskih pnevmatik v dimenzijah 235/55 R18, ki so primerne predvsem za modna SUV (športno funkcionalno vozilo za resne in 'športni terenec' za neresne ljudi …) vozila, je sodelovalo 7 gumarskih fabrikatov sedmih uveljavljenih gumarskih znamk in trije izdelki neuveljavljenih kitajskih znamk, ki se v pogledu voznih lastnosti tudi pod razno ne morejo primerjati z izdelki uveljavljenih znamk, ker lahko lovijo kupce samo na račun zelo nizkih cen (ob primerjavi z uveljavljenimi znamkami) njihovih izdelkov. Testi, ki jih je mednarodna ekipa strokovnjakov opravila na Finskem pri nizki temperaturi ozračja (- 4,5 stopinje Celzija) ter v Franciji (temperatura ozračja v razponu od 13 do 18 stopinj Celzija) so znova pokazali, da pametni ljudje ne varčujejo z denarjem ob nakupu poštenih zimskih pnevmatik, medtem ko se ljubitelji poceni pnevmatik lahko odločijo za nakup ene izmed treh testiranih kitajskih pnevmatik, ki bodo s svojimi slabimi zaviralnimi sposobnostmi ter slabo vodljivostjo na suhi in mokri vozni podlagi lahko odlično zadovoljile vse njihove potrebe po 'adrenalinski' vožnji, sploh takrat, ko bodo ugotovili, da se ne morejo dovolj hitro ustaviti …

Ena izmed disciplin, kjer je blestelo vseh deset tokrat testiranih zimskih pnevmatik je pospeševanje na snegu, podobno dobro (zavorna pot v dolžini dvanajstih metrov (povprečno)) in z zelo majhnimi razlikami je vseh deset zimskih pnevmatik prestalo tudi zaviranje na snegu, ki so ga strokovnjaki preizkušali pri majhni hitrosti (od 35 do 0 km/h). Ob tem je za presenečenje poskrbela zimska pnevmatika kitajske znamke Austone (tip SKADI SP-901, nemška prodajna cena za 4-delni set: 296 evrov), ker se je ob tem uvrstila na zelo solidno drugo mesto, pred njo se je uvrstila samo zmagovalna pnevmatika znamke Bridgestone (tip BLIZZAK LM005, 648 evrov). Kitajska pnevmatika je blestela tudi na testiranju vodljivosti avtomobila na snežni podlagi, kjer je z lahkoto konkurirala občutno dražjemu izdelku znamke Michelin (tip PILOT ALPINE S SUV, 792 evrov). Obe pnevmatiki sta odlično vodljivi po snegu, ponujata pa tudi dobro bočno vodljivost ter hitro odreagiranje na spreminjajočo se vozno podlago. V tem pogledu pa ne blesti izdelek kitajske znamke Sailun (tip ICE BLAZER ALPINE EVO1, 400 evrov), ki je tokrat na zasneženi cesti zaradi manjših težav ob vožnji navkreber ter stabilnosti ob vožnji skozi ovinke dobila najslabšo oceno izmed vseh tokrat testiranih zimskih pnevmatik.

Večina izmed tokrat testiranih zimskih pnevmatik se je zelo dobro obnesla tudi ob zaviranju na suhi vozni podlagi (od 100 km/h do 0 km/h), sploh pa je ob tem blestel že omenjeni izdelek znamke Michelin (40,4 metra), omenjajo pa tudi zimsko pnevmatiko za ljubitelje 'adrenalinske' vožnje, ki nastaja v obratih kitajske znamke Fortuna (tip WINTER SUV, 260 evrov). S to, tokrat najcenejšo testirano pnevmatiko, ki baje promovira srečo (v resnici boste ob vožnji s to zimsko pnevmatiko res potrebovali obilo sreče …), se boste v enakih okoliščinah ustavili šele po dodatnih petih metrih zavorne poti, poleg tega boste s to zimsko pnevmatiko lahko doživeli občutno podkrmiljenje (uhajanje nosa iz ovinka, značilnost vozil s prednjim pogonom …), v kombinaciji z oteženim krmiljenjem ter 'spužvastim' obnašanjem pnevmatike. S temi lastnostmi pnevmatik bodo morali živeti tudi kupci, ki so izvedli nakup zimskih pnevmatik kitajske znamke Austone. Še bolj 'adrenalinsko' z obema kitajskima izdelkoma pa bo zaviranje na mokri vozni podlagi (od 80 km/h do 0 km/h). V tej disciplini je bila najboljša zimska pnevmatika znamke Hankook (tip I CEPT EVO X, 556 evrov), ker se je testni tiguan ustavil že po prevoženih dobrih tridesetih metrih, podobno dobro so se obnašali tudi izdelki ostalih uveljavljenih znamk, za presenečenje pa je poskrbela pnevmatika znamke Sailun (najslabše ocenjena zimska pnevmatika na tem testu …), ker je za izpolnitev zadane naloge potrebovala podobno dolžino zavorne poti (od 30 do 32 metrov).

Iz povsem drugačnega testa sta izdelka znamk Austone in Fortuna. Medtem ko se je tiguna, obut v pnevmatike znamke austone, ustavil šele po skoraj 39. metrih zavorne poti, je tiguan s pnevmatikami znamke Fortuna do dokončne zaustavitve potreboval še dodatna dva metra in se dokončno ustavil po prevoženih 41. metrih (+ 11 metrov ob primerjavi z najbolje ocenjeno pnevmatiko v tej disciplini), odnosno več kot dveh ustavljenih avtomobilih pred vami … Posledično so mednarodni strokovnjaki oba izdelka znamk Austone in Fortuna označili samo z besedo 'katastrofa', temu primerna je tudi njuna ocena 'nicht empfehlenswert', ker kupcem odsvetujejo nakup takšnih pnevmatik. Kot pogojno primeren nakup (bedingt empfehlenswert) so ocenili nakup pnevmatik znamke Sailun, medtem ko so zimske pnevmatike uveljavljenih znamk večinoma prejele oceno 'empfehlenswert' (priporočljiv nakup), z najboljšo možno oceno 'sehr empfehlenswert' pa so okitili samo zmagovalko tega testa v obliki zimske pnevmatike znamke Bridgestone.

Točne izsledke testa najdete v priponki.