Domet 'električarjev' se povečuje

V največjem nemškem avtomobilskem klubu so v teh dneh predstavili izsledke njihove študije glede dejanskega akcijskega radija nekaterih aktualnih električnih avtomobilov, ki so na voljo kupcem na nemškem tržišču.

Čeprav je večini Nemcev in Nemk sedaj že jasno, da so pobožne želje nemške politike o uspešnem 'zelenem prehodu' do leta 2030, ko naj bi po nemških cestah vozilo približno 15 milijonov striktno električno gnanih avtomobilov, čedalje bolj oddaljene od realnosti (posledica ukinitve državnih subvencij, pomanjkljive polnilne infrastrukture ter že prav nesramno visokih prodajnih cen novih električnih avtomobilov …) so strokovnjaki kluba ADAC ob tem našli tudi razlog za tolažbo vseh 'elektrovernikov', ker so ugotovili, da se povprečni akcijski radij striktno električno gnanih avtomobilov dejansko povečuje, čeprav z zelo majhnimi koraki (+ 7 kilometrov na leto (primerjava z letom 2023 …)), v zadnjih treh letih (2021-2024) so Nemci zaznali povečanje akcijskega radija v dolžini povprečnih šestdesetih kilometrov.

Leta 2023 je električni avtomobil s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev v povprečju lahko prevozil približno 393 kilometrov. Obstajajo pa tudi izjeme, recimo v obliki hyundaija ioniq 6 z realnimi 555. prevoženimi kilometri (posledica odlične aerodinamike, enako motorizirana električno gnana 'SUV krava' bo v enakih okoliščinah prevozila približno 100 kilometrov manj …). V testni skupini avtomobilov, ki lahko s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozijo več kot 500 kilometrov pa najdemo še dodatnih sedem serijskih modelov avtomobilov. Ob tem omenjajo zmagovalca v obliki 2,6 tonskega BMW-ja iX xDrive50 s približno 610. prevoženih kilometrov, vendar v tem primeru za takšen domet ni zaslužna aerodinamika, temveč velikost paketa vgrajenih akumulatorjev. Ker je proizvajalcem električnih avtomobilov že zdavnaj jasno, da je dobra aerodinamika ključna pri zagotavljanju večjega akcijskega dosega, lahko v prihodnosti pričakujemo izumrtje 'SUV dinozavrov', ki na naših mestnih ulicah trenutno še veselo strašijo otroke in ostale pešce, kolesarje in vse ostale udeležence v prometu z normalnimi (manjšimi …) avtomobili.

Prihod povečanega števila bolj aerodinamično oblikovanih novih modelov striktno električno gnanih avtomobilov v obliki relativno elegantnih 5-vratnih 'fastback' kombilimuzin, ki so večinoma vse brez prave identitete, je lani solidno oklestilo povprečno porabo električne energije, ker znaša povprečna poraba lani predstavljenih avtomobilov 19,7 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Leta 2022 je bila ta številka malenkostno višja (21,1 kWh), še višjo povprečno porabo smo imeli leta 2021 (21,6 kWh). V tem pogledu je zmagovalec znamke Hyundai. Njihov ioniq 6, ki na opazovalca deluje kot neposrečena 4-vratna kopija porscheja 911, se na vsakih 100 prevoženih kilometrov zadovolji s samo 15,5 kWh električne energije, absolutni zmagovalec pa ostaja razumno mestno odmerjen volkswagen iz leta 2013, ker se njihov e-Up na vsakih 100 prevoženih kilometrov v povprečju zadovolji s samo 13,7 kWh električne energije.

Povsem na drugi strani se je znašel Audijev električno gnani predstavnik njihovega 'tovornega programa' (neto masa: 2565 kg) z modelno oznako Q8 e-Tron Sportback 55. Ta predstavnik popolnoma slaboumne marketinške kategorije 'SUV kupejev', ki v resnici ni nič drugega kot 'visoko nasajena' 5-vratna kombilimuzina, si bo na vsakih 100 prevoženih kilometrov odrezal precej večji kos (24 kWh) vgrajenega 'energijskega kolača', čeprav lahko s samo enim polnjenjem akumulatorjev ob tem še vedno prevozi približno 500 kilometrov. Tudi v tem primeru je za ta uspeh zaslužna samo velika količina vgrajenih akumulatorjev.