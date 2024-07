Dva nova 'električarja' za nemške kupce

Iz Nemčije prihaja novica o širitvi modelne palete znamke Maxus, ki je sestavni del kitajskega koncerna SAIC, ker se kupci v Nemčiji že lahko odločijo za nakup povsem novega lahkega gospodarskega modela eDeliver 7, kupcem SUV modelov pa namenjajo model EUNIQ 6, ki so ga kitajski kupci spoznali že leta 2022.

Z uvedbo povsem novega serijskega modela eDeliver 7, ki je kupcem na voljo v običajni (L1) in podaljšani (L2) verziji, so Kitajci zapolnili praznino med modeloma eDeliver 5 in eDeliver 9. V osnovni, L1 različici, se eDeliver 7 razteza na skoraj petih metrih dolžine (dolžina: 4998 mm, dolžina tovornega prostora: 2547 mm, volumen tovornega prostora: 5,9 m3, rajdni krog: 12,1 m, višina vozila: 1990 mm), še več uporabnosti pa ponuja 'LWB' (medosna razdalja: 337 cm) različica L2 (dolžina: 5364 mm, dolžina tovornega prostora: 2913 mm, volumen tovornega prostora: 6,7 m3). Največja uporabna nosilnost obeh različic znaša 1125 kilogramov, medtem ko je največja dovoljena skupna masa omejena na 3500 kilogramov. Ob tem lahko eDeliver 7 vleče tudi priklopnik, ki ni težji od 1500 kilogramov. Če si bo kupec tega vozila zaželel še nekaj več praktičnosti, si bo lahko omislil različico z dvojnim parom bočnih drsnih vrat, vendar bo moral ob tem doplačati 952 evrov.

Trenutno si nemški kupec lahko omisli samo različico s prednjim pogonom, ki jo premika vgrajeni pogonski sklop s 150 kW (204 KM) pogonske moči ter 330 Nm motornega navora. Z manjšo 'porcijo' (kapaciteta: 77 kWh) vgrajenih akumulatorjev lahko eDeliver 7 s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev prevozi približno 318 WLTP kilometrov, nekoliko večji sklop akumulatorjev (kapaciteta: 88 kWh) naj bi mu zagotovil do 362 WLTP kilometrov akcijskega radija. Na hitrih polnilnicah s polnilno močjo v območju 90 kW bo polnjenje vgrajenih akumulatorjev (Kitajci ob tem podatku ne razkrivajo, za kateri paket akumulatorjev velja ta informacija …) končano v 45. minutah, na domači vtičnici boste za enak postopek potrebovali od 8 do 9 ur. Proti koncu letošnjega leta se bo pojavila tudi nova 4x4 različica tega modela. Njen prednji pogonski sklop bo lahko mobiliziral 90 kW (122 KM) pogonske moči, ostalo pogonsko moč (170 kW/231 KM) bo zagotavljal dodatni električni pogonski sklop na zadnji osi. Posledično bo 4x4 verzija lahko vlekla nekoliko težje priklopnike (največja dovoljena masa priklopnika: 2000 kg).

Za osnovno različico tega vozila mora nemški kupec odšteti 53.728 evrov, razlličica z vgrajenim paketom močnejših akumulatorjev ga bo ožela za dodatnih 2400 evrov. Za zelo podobno vsoto odštetega denarja (53.490 evrov) je nemškim kupcem na voljo tudi novi striktno električno gnani SUV z modelno oznako EUNIQ 6, ki ga na Kitajskem poznajo približno 2. leti. Že klasično dolgočasno in prav nič (glede oblike …) vznemirljivo izstopajoč 5-vratni SUV model se lahko pohvali s 473 centimetri skupne dolžine ter 276 centimetri medosne razdalje, omenjajo pa tudi 754 litrov prostora za tovor v zadku tega 5-sedežnega predstavnika modnih in z razumom ne najbolje usklajenih SUV vozil, ki bo na voljo samo v različici s prednjim pogonom, kot edino opcijo glede dodatne opreme pa omenjajo možnost izbire metalne barve (+ 800 evrov). Za samodejno premikanje tega vozila bo poskrbel vgrajeni električni pogonski sklop, ki mu lahko zagotovi 130 kW (177 KM) pogonske moči. S to zalogo pogonske moči bo pospeševanje od 0-100 km/h zaključeno v 10,5 sekunde, prav nič pompozna pa ni njegova končna hitrost, ki znaša največ 160 km/h. Vgrajeni paket litij-ionskih baterij s kapaciteto 70 kWh mu lahko zagotovi 354 WLTP kilometrov akcijskega dosega, ob tem pa omenjajo tudi 35-minutno polnjenje na hitrih polnilnicah, odnosno 12-uro polnjenje akumulatorjev ob priključitvi vozila na običajno domače omrežje.