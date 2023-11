'Electric only'? Pa ja, malo morgen!

V nemških medijih lahko trenutno zasledite novico o očitno popolnoma zgrešeni 'Electric only' poslovni strategiji znamke Mercedes-Benz, ki bo najbrž zamajala stolčke nekaterih vodilnih mož, ker se je medijsko nadvse čislan modela EQE že spremenil v 'Ladenhüter' (avtomobil, ki ne najde kupcev …) model, nič bolje pa ne kaže podobno gnanima 'SUV kravama' z oznakama EQC in EQS.

Ko so pri znamki Mercedes-Benz predstavili novo, blazno 'okoljevarstveno naravnano' in skoraj 3-tonsko ((iz enake količine uporabljenih materialov smo nekoč, v bolj razumnih časih, znali narediti od 3 do 4 nove avtomobile …) admiralsko ladjo z modelno oznako EQE ('Baureihe EVA2') vsi takrat po tleh nismo 'delali lužic' iz čiste sreče (podobno kot se pasji mladič občasno razveseli skrbnika …) temveč smo nekoliko privzdignili obrvi, najbolj odmeven pa je bil Instagram komentar Gordena Wagenerja, sicer vodje oblikovanja pri znamki Mercedes-Benz Group AG, ker se je ob pogledu na EQE in posledičnem iskanju identitete vozila vprašal: Audi? KIA? Honda? Opel?

Zakaj so se nekateri več kot očitno zgrozili ob pogledu na model EQE? Predvsem zaradi tega, ker je oblikovan preveč generično, posledično mu primanjkuje karakternih oblikovalskih potez, ki bi ga opredeljevale kot dobro meščanski izdelek znamke Mercedes-Benz. Kljub temu v Stuttgartu 'ob splovitvi' modela EQE niso pričakovali takšnega 'crash landinga' (za dvomestno številko nižja procentualna prodaja od pričakovanj) kot so mu priča danes, in to ravno na 'obljubljenih tržnih pašnikih' (ZDA in Kitajska). Po izsledkih portala Automobilwoche so Nemci od letošnjega julija do letošnjega septembra kupcem dostavili samo 1.100 (-55 % ob primerjavi z lanskim letom) novih primerkov modela EQE, medtem ko se je prodaja tradicionalno fosilno gnanega razreda S povečala za 47 odstotkov (v istem obdobju so prodali 3.890 vozil tega tipa).

Med glavnimi krivci za slabo prodajo modela EQE pa omenjajo preslabo odmerjeno količino uporabnega prostora za potnike ob primerjavi z velikostjo avtomobila ter prenizko odmerjeno višino strešne konstrukcije v predelu zadka (davek za naivne, dovzetne za marketinške bedarije tipa '4-vratni kupe' in 'kupejevska limuzina', odnosno 'limuzinski kupe' …), ker premožnim kupcem prestižnih in praviloma zelo udobnih 4-vratnih limuzin pač ni všeč, da se njihove glave ob vstopu ali izstopu iz vozila srečajo s strešno konstrukcijo … Sploh pa v tem primeru trpijo zelo premožni Kitajci, ki posledično ljubijo 'LWB' (dolga medosna razdalja) različice takšnih limuzin. Za vse te težave velja okriviti medijsko nadvse čislano odlično aerodinamiko, brez katere si pri električnih avtomobilih pač ni mogoče predstavljati povečanega akcijskega radija. Pri znamki Mercedes-Benz so zaradi teh težav že ustanovili posebno 'gasilsko enoto', ki naj bi 'pogasila EQE požar' in preučila možnosti glede drugačne konstrukcije zadnje potniške klopi, na udaru pa je tudi že Ola Källenius, ker je ravno on sprožil 'Electric only' strategijo pregrešno dragih luksuznih električnih vozil, ki jih kupci večinoma pridno ignorirajo.

Omenjajo pa tudi težave obeh mestnih 'lifestyle parnikov' z oznakama EQC in EQS, ker so se v konstruktorskem oddelku predolgo ukvarjali z izbiro njune primerne tehnološke platforme, posledično je bil EQC zastarel že ob prihodu na tržišče. Sedaj že vemo, da kupci ne želijo sodelovati pri vsiljeni 'Electric only' strategiji. To prikazuje tudi statistika. V prvi polovici letošnjega leta so Nemci kupcem po celem svetu dobavili približno 102.600 novih striktno električno gnanih avtomobilov. V istem obdobju so jim prodali tudi dober milijon fosilno gnanih izdelkov znamke Mercedes-Benz. 'Electric only'? Pa ja, malo morgen!