Električar za 7.000 evrov …

Na Kitajskem se je v teh dneh predstavil novi miniaturni, striktno električno gnani 4-kolesni izdelek znamke Geome, ki je sestavni del koncerna Geely. Simpatični mestni malček bo na Kitajskem naprodaj po prodajni ceni, o kateri lahko v Evropi samo sanjamo …

Ena izmed ključnih postavk (razumne prodajne cene novih električnih avtomobilov) za sprejetje elektromobilnosti pri potrošnikih v Evropi očitno še dolgo ne bo izpolnjena, ker nas proizvajalci električnih avtomobilov s trenutnimi prodajnimi cenami njihovih izdelkov 'molzejo do nezavesti' in ob tem fantazirajo o cenovno sprejemljivih avtomobilih s prodajnimi cenami v območju 25.000 evrov, čeprav jim razumni ljudje že dolgo govorijo, da takšni avtomobili ne bi smeli imeti višje prodajne cene od 15.000 evrov. Vendar je pohlep proizvajalcev avtomobilov pač močnejši od njihovega razuma, temu primeren pa je tudi skromni 'naval' kupcev na njihove prodajne salone z novimi električnimi avtomobili.

Na Kitajskem jim je očitno že dolgo jasno, da bodo ljudje sprejeli elektromobilnost samo v primeru, ko bodo za to imeli tudi ekonomsko računico, poleg tega jim je jasno tudi to, da so aktualne 2,5-tonske 4-kolesne 'električne krave' nekaj, kar je popolnoma skregano s principi okoljevarstva in sodi kvečjemu v kategorijo 'preseravanje', ki je itak sestavni del aktualne 'Greenwashing' filozofije pri večini aktualnih proizvajalcev električnih avtomobilov. Ko bodo proizvajalci avtomobilov poskrbeli, da iz njihovih prodajnih salonov izginejo takšne 'zavaljene krave', jim bomo morda celo lahko verjeli, da bi radi storili nekaj za naš planet in naše naslednike.

Nova 'kitajska panda' z dodatno modelno oznako knight (vitez) je predstavnik pravih mestnih avtomobilov, ker v tem primeru ne gre za z razumom popolnoma skreganega 5-metrskega 'urbanega terenca', temveč za dejansko kompaktno vozilo (dolžina: 314 cm, širina: 156 cm, višina: 165 cm), ki je namenjeno vsakodnevnim opravkom v družinah z manj družinskimi člani ali pa samskim osebam, posledično lahko sprejme vlogo drugega ali pa tretjega avtomobila v družini, ker tako majhen avto pač ne more biti tipično družinsko vozilo, s katerim se boste odpravili na kakšen daljši izlet. Panda knight kaže tudi na to, da so številni kitajski oblikovalci avtomobilov še vedno pod vplivom tujih oblikovalcev, ker je prednji del tega vozila sumljivo podoben aktualnemu izdelku znamke Ford (model bronco), medtem ko daje bočna linija 'kitajske pande' občutek, da je pred vami pomanjšani suzuki jimny.

Mali kitajski SUV počiva na 14-palčnih kolesih, omenjajo pa tudi 800 litrov prtljažnega prostora, čeprav ima človek ob pogledu na uradne fotografije občutek, da so Kitajci napihnili ta podatek do nezavesti. Bolj realni so podatki o razpoložljivi kapaciteti (17 kWh) vgrajenih akumulatorjev ter o razpoložljivi pogonski moči (30 kW / 41 KM ter 110 Nm motornega navora) na zadnji osi. Po kitajski normi boste s samo enim polnjenjem akumulatorjev lahko prevozili največ 200 kilometrov, bolj skrivnostni so podatki o zmogljivostih tega mestnega malčka, ker jih Kitajci zaenkrat niso razkrili. So pa razkrili prodajno ceno, ki je za nas Evropejce dejansko šokantna, ker bo kitajski kupec za takšen nov avtomobil odštel samo približno 7.000 evrov …