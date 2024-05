Elektro ofenziva izgublja zagon

V največjem nemškem avtomobilskem klubu so v teh dneh predstavili izsledke njihove interne analize glede povpraševanja nemških kupcev po novih električnih avtomobilih, ki je pokazala, da so Nemci in Nemke še naprej skeptični glede nakupa novih, striktno električno gnanih avtomobilov.

Razloge (previsoke prodajne cene, premajhna ponudba cenovno dostopnih električnih vozil, nezadostno razvejana mreža polnilnic, premajhen akcijski doseg električnih avtomobilov in zamudno polnjenje akumulatorjev, ogromna izguba vrednosti rabljenih električnih vozil in posledična nezainteresiranost razumsko orientiranih kupcev) za takšen razplet dogodkov, ki se seveda ne odvijajo po željah nemških politikov (15 milijonov striktno električno gnanih vozil na nemških cestah do leta 2030), poznajo že večinoma vsi nemški in tudi ostali vrabci, počasi pa so to začeli dojemati tudi nemški in ostali proizvajalci avtomobilov, ker se sedaj navzlic visoko letečim napovedim o totalni elektrifikaciji njihovih modelnih ponudb že vračajo v segmente fosilno gnanih avtomobilov. Za streznitev trgovcev in prodajalcev striktno električno gnanih vozil v Nemčiji je poskrbela tudi uradna nemška statistika, ker so v letošnjem aprilu našteli samo 29.668 novih registracij električnih avtomobilov. Iz teh številk je razvidno tudi to, da se je v letošnjem aprilu za prepis lastništva vozila odločilo samo dobrih 13.000 lastnikov striktno električno gnanih avtomobilov, 'pljunek v morje' ob primerjavi s številom vseh vozil (581.359), ki so v letošnjem aprilu v Nemčiji zamenjala lastnike.

Od vseh v letošnjem aprilu na novo registriranih striktno električno gnanih novih avtomobilov V Nemčiji jih je večina (18.807 vozil) pristala v rokah nemških podjetij, precej manjša je kvota (10.829) takšnih vozil, ki je romala v domove običajnih Nemcev in Nemk. Največ (16.177) na novo registriranih električnih vozil prihaja iz z razumom dobro skregane (občutno slabša aerodinamika ob navezavi s preveliko neto maso lahko dobro oklesti doseg električnega avtomobila …) kategorije električnih SUV modelov ter iz 'golfovega razreda' (C segment), ker so v letošnjem aprilu zabeležili 3.720 novih registracij takšnih vozil. Bolje so se v letošnjem aprilu prodajali elektrificirani predstavniki D segmenta (višji srednji razred, + 46 %), kot rekordno (+ 193 %) pa velja omeniti število aprilskih registracij električnih vozil iz segmenta enoprostorcev. Najnižje število aprilskih registracij pa so utrpeli dejansko okoljevarstveno naravnani, striktno električno gnani majhni (A segment, - 30 %) in resnično kompaktni (B segment, - 25 %) avtomobili, ker je ponudba cenovno sprejemljivih avtomobilov trenutno še vedno premajhna, precenjene in posledično absolutno predrage električne avtomobile si v teh časih očitno kupujejo samo ljudje, ki z lahkoto zaslužijo veliko denarja in jim je posledično vseeno, če takšen avtomobil po nekaj letih lastništva ne bo vreden prav veliko.

Lep primer tega je mercedes-benz EOS. Za takšen, skoraj 3-tonski primerek trenutno tipične 'Greenwashing' filozofije, ki s pravim okoljevarstvom nima prav nič skupnega, boste lahko zapravili približno 100.000 evrov. Po enem letu lastništva bo ta modno brezizrazna (podobno kot izdelki iz Volkswagnove družine ID in izdelki znamke Tesla …) 4-kolesna gmota kovine, plastike in gume vredna samo še 43.000 evrov …