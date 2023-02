Elektromobilnost ostaja v domeni manjšine

Iz Nemčije prihajajo rezultati nedavno izvedene ankete svetovalnega podjetja BearingPoint, ki je znova razkrila že znano resnico glede splošne nepriljubljenosti električnih avtomobilov, ker bi se za nakup novega električnega avtomobila v bližnji bodočnosti odločila samo ena tretjina izmed vseh, ki so sodelovali v tej anketi.

V tokratni anketi so Nemci zbrali rezultate treh zaporedno (v februarju leta 2021, 2022 in 2023) izvedenih anket, v katerih je vedno sodelovalo več kot 2000 (v letošnji raziskavi je sodelovalo točno 2098 oseb) vprašanih Nemcev in Nemk. Sedaj je že jasno, da nemški energetski prehod na področju pogona transportnih sredstev ("Antriebs- und Verkehrswende"), ne poteka po volji nemškega ljudstva, ker bi se za nakup novega električno gnanega avtomobila v bližnji bodočnosti odločilo samo 23 odstotkov izmed vseh, ki so sodelovali v tej anketi. Precej več (49 %) je takšnih, ki se v bližnji bodočnosti po vsej verjetnosti ne bodo odločili za nakup novega električnega avtomobila, 28 odstotkov izmed vseh vprašanih pa kategorično zavrača nakup novega električnega avtomobila, čeprav trenutno narašča število ljudi (27 %), ki so se že peljali z električnimi avtomobili.

Med glavnimi razlogi za 'nenakup' električnega avtomobila pa ljudje omenjajo že znane razloge (previsoke prodajne cene novih električnih avtomobilov, prekratek akcijski radij s samo enim polnjenjem akumulatorjev ter premajhno omrežje električnih polnilnic), ker bruseljski politiki več kot očitno ne poznajo znanega slovenskega pregovora, ki pravi: ”Najprej štalca (električne polnilnice), potem pa 'kravca' (električni avtomobil)”. Sedaj nam proizvajalci električnih avtomobilov veselo ponujajo samo 'kravce', kje in kako bodo ljudje 'napojili' njihove 'kravce', jim je pa popolnoma vseeno, važno, da dobro zaslužijo s prodajo električnih avtomobilov, po možnosti čim večjih in čedalje težjih 'krav', ki z okoljevarstvom (sinonim za pravo okoljevarstvo so majhni, odnosno kompaktni (vozilo z dolžino v območju štirih metrov) in lahki avtomobili …) nimajo prav nobene smiselne povezave, so pa njihovi zaslužki ob tem toliko večji. Lep primer tega so razne aktualne, že skoraj tritonske električne 'SUV krave' …

V vsakem slučaju pa potencialni nemški kupci električnih avtomobilov razmišljajo zelo domoljubno, ker bi se 38 odstotkov izmed vseh letos vprašanih ob morebitnem nakupu novega električnega avtomobila odločilo za električno gnane izdelke koncerna Volkswagen, približno 28 odstotkov izmed vseh vprašanih pa prisega na podobne izdelke južnokorejskih znamk (Hyundai in KIA), podobno (27 %) velja tudi za izdelke iz koncerna Stellantis. Najmanj zanimanja med potencialnimi nemškimi kupci pa je za izdelke znamke Volvo in njene hčerinske družbe Polestar in pa za izdelke koncerna Renault.