'Eskimi' niso navdušeni nad električnimi avtomobili

Iz ZDA prihaja novica o novi študiji podjetja Recurrent Motors, kjer se so tokrat ukvarjali z izgubo kapacitete vgrajenih akumulatorjev pri električnih avtomobilih ob vožnji v zimskih mesecih in ob tem potrdili že znano modrost, ki pravi, da električni avtomobili ne marajo zime (in prevročega poletja …).

Ko bom izvedel, da se ljudje na Aljaski, v Sibiriji in še kje drugod, kjer poznajo zelo nizke temperature ozračja, vozijo samo še z električnimi avtomobili, bom tudi sam začel verjeti v marketinško pravljico glede superiornosti (ob primerjavi s klasično gnanimi avtomobili …) električnih vozil, ki bodo baje rešila naš planet pred pretiranim onesnaževanjem njegovih dvonožnih prebivalcev. Nedavno izvedena ameriška študija je vseeno prinesla ugotovitev, da so nekateri aktualni električni avtomobili bolje prilagojeni na spopad z nizkimi temperaturami, lep primer tega je jaguar i-pace, kjer so izgube kapacitete vgrajenih akumulatorjev v temperaturnem območju od -6,7 do -1,1 stopinj Celzija zanemarljive, ker znašajo samo 3 odstotke, obstajajo pa tudi avtomobili (volkswagen ID.4, ford mustang mach-e in chevrolet bolt), kjer morajo biti uporabniki pripravljeni na visoke izgube kapacitete vgrajenih akumulatorjev, s tem pa tudi na zelo okrnjen (od -30 do -32 %) zimski akcijski radij omenjenih avtomobilov.

Ko smo že pri upadu kapacitete vgrajenih akumulatorjev pa velja omeniti še eno, večinoma neznano pravilo igre ob vožnji z električnimi avtomobili, ki pravi, da vam proizvajalec vozila garantira sanjsko pospeševanje vozila samo v slučajih, ko kapaciteta akumulatorjev ne pade pod določeno raven. Ko so v ameriškem podjetju Mountainpass Performance pred časom testirali zmogljivosti medijsko opevanega modela znamke Tesla, so ugotovili, da ima voznik modela S v primeru, ko znaša kapaciteta akumulatorjev samo še od 45 do 75 odstotkov, na voljo občutno manj pogonske moči (-64 KM/47 kW). To, večinoma zamolčano dejstvo glede manjše pogonske moči poznajo tudi lastniki ostalih medijsko opevanih električnih vozil kot je KIA EV6 GT, ker so to priznali tudi pri ameriški podružnici znamke KIA, kjer ne pričakujejo navala kupcev za ta opulentni (neto masa avtomobila: 2,2 tone …) in definitivno precenjen električni model (po pričakovanjih se bo za takšno kio v letu 2023 odločilo od 2000 do največ 2500 kupcev …).

Točne izsledke te študije najdete tukaj.