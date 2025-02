Ferrari 360 Modena v novi preobleki

V Parizu, kjer se je pred kratkim zaključil letošnji sejem Rétromobile, se je zbrani publiki prvič predstavil novi izdelek francoske butične znamke Art Machines Jannarelly, ki s svojo zasnovo in obliko obuja spomin na tekmovalne, večinoma prototipne avtomobile iz 60. let prejšnjega stoletja.

Za nastanek tega izrazito športnega avtomobila je v prvi vrsti zaslužen francoski oblikovalec Anthony Jannarelly, ki smo ga do sedaj povezovali predvsem z njegovim delom za znamke kot so W Motors, Ruf, Magna Steyr in Caterham ter z njegovim prvim samostojnim 4-kolesnim projektom (Jannarelly design-1), ki je nastal leta 2019. Tudi ob snovanju modela Ælla-60 se Jannarelly ni želel odpovedati principu manj je lahko več, ker se tudi ta dejansko kompaktni (dolžina v območju štirih metrov, za današnje neresne novinarje je takšen avtomobil 'malček' …) model avtomobila, ki naj bi nastal v samo 60. primerkih, lahko pohvali s puristično zasnovo in posledično nizko maso (neto masa vozila: 1130 kg) kar je v današnjih časih 'zavaljenih 4-kolesnih krav' prej izjema kot pravilo.

Posledično star pa je tudi donator tehnološke platforme, ker je Jannarelly v ta namen izbral ferrarija 360 Modena (1999-2004), ker gre v tem primeru še za avtomobil iz časov, ko so bili avtomobili še razumno opremljeni in brez prevelike količine navlake v obliki danes obligatorne elektronike. Pri tem se je Jannarelly lahko oprl tudi na tehnično sodelovanje s priznanim podjetjem Podium Advanced Technologies, ki je do sedaj realiziralo že kar nekaj podobnih 'restomod' projektov (porsche 928 nardone, eccentrica diablo in lancia delta futurista), poleg tega so v tem podjetju razvili in izdelali tudi nekaj unikatnih sodobnih tekmovalnih vozil. Posledično se vgrajeni 3,6-litrski atmosferski bencinski V8 motor lahko pohvali z večjo čredo konj kot pri originalu iz Maranella, kjer je pod motornim pokrovom 'ujetih' 431 'konj' (317 kW).

Ælla-60 se lahko pohvali s približno 480 KM (353 kW), odnosno litrsko močjo v območju 110 KM (81 kW), in to brez v današnjih časih obligatoričnega prisilnega polnjenja (turbo ali mehanski kompresor), posledično je Ælla-60 lahko zelo hitra, ker bo pospeševanje od 0-100 km/h zaključeno v 3,5 sekunde. Načelo manj je lahko več je Jannarelly utelesil tudi ob oblikovanju 2-sedežne potniške kabine, kjer boste zaman iskali kakšen 'TV ekran' in podobne 'pridobitve' modernih avtomobilov. Vse skupaj pa seveda ne bo poceni, ker znaša prodajna cena modela Ælla-60 približno 865.000 evrov, prva vozila naj bi izdelali leta 2026.