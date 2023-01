FIAT je nepremagljiv v pogledu prodajnih številk

V lanskem letu se je na italijanskih cestah pojavilo skoraj 1,32 milijona na novo registriranih osebnih avtomobilov (približno 141.000 manj kot v letu 2021, približno 61.000 manj kot v letu 2020), med zmagovalci (glede povečanja števila prodanih primerkov …) pa omenjajo predvsem znamke Alfa Romeo, DS in Maserati.

Kako so se lani na italijanskem tržišču glede prodaje odrezale avtomobilske znamke (Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel in Peugeot) iz koncerna Stellantis? Sodeč po številu (463.832) lani prodanih novih avtomobilov jim ne gre slabo, bolj podroben pregled (Citroën (- 13,86 %), FIAT (- 19,95 %), Jeep (- 19,09 %), Lancia (- 6,24 %), Opel (- 18,24 %) in Peugeot (- 17,75 %)) pa razkriva samo tri dejanske zmagovalce (Alfa Romeo (+ 27,37 %), DS (+ 25,52 %) in Maserati ( + 78,02 %)) in še vedno absolutnega vladarja (znamka FIAT), ker prva tri mesta italijanske lestvice najbolje prodajanih avtomobilov v letu 2022 zasedajo trije modeli (fiat panda: 105.384, lancia ypsilon: 40.970 in fiat 500: 33.996) iz skupine FIAT (skupno 178.961 lani prodanih avtomobilov). Na četrtem mestu najdemo izdelek znamke Dacia (model sandero), med deseterico najbolj priljubljenih modelov pa najdemo tudi toyoto yaris (osmo mesto v skupnem seštevku) in Fordovo novodobno pumo.

Kako so se v Italiji glede lanske prodaje odrezale nemške avtomobilske znamke, ki so 'neprecenljive' na Balkanu? Najbolj uspešen nemški osebni avtomobil (volkswagen t-roc) najdemo šele na 13. mestu, prvi nemški premijski model (audi Q3) se nahaja na 25. mestu, med dejanskimi zmagovalci iz koncerna Volkswagen pa omenjajo samo znamki Cupra (+ 81,26 %) in Lamborghini (+ 13,71 %), vse ostale znamke (Audi (- 0,04 %), Seat (- 35,78 %), Škoda (- 0,19 %) in Volkswagen (-16,85 %)) iz tega koncerna so leto 2022 zaključile z rdečimi številkami. Manj vozil so Italijanom dostavili tudi pri znamkah Mercedes-Benz (- 3,01 %), Smart (- 30 %), BMW (- 7,49 %) in Mini (- 2,57 %). Med uveljavljenimi tujimi znamkami, ki so prisotne na italijanskem tržišču, imajo razloge za slavje samo pri znamki Toyota (+ 6,53 %). Je pa tudi v Italiji na cestah možno opaziti čedalje več kitajskih vozil, ob tem omenjajo predvsem uspehe znamk kot so DR Motor (22.481 prodanih primerkov, + 192,76 %), MG (7.373 prodanih primerkov, + 697,94 %) in Lynk (4.414 prodanih primerkov, + 310,22 %).

Tudi v Italiji se kupci pospešeno odpovedujejo nakupom 'traktorjev' (dizelsko gnan osebni avtomobil), zato imajo tako motorizirani avtomobili v Italiji samo še 20-odstotni tržni delež (2021: 22,6 %; 2020: 33,1 %; 2019: 40,0 %, 2018: 51,5%), pada pa tudi priljubljenost (2022: 27,5 Prozent / 2021: 29,7 %) bencinsko gnanih avtomobilov (izbira pravih gospodov …), medtem ko je tržni delež hibridno gnanih avtomobilov povsem irelevanten (3. % dizelsko gnanih hibridov in 7 % bencinsko gnanih hibridov). So pa povedali, da počasi narašča tudi število na novo registriranih električnih in ostalih alternativno gnanih vozil, točnejših številk glede tega pa Italijani niso razkrili. Zanimiv je tudi okus Italijanov glede izbora primernih oblik karoserij. Medtem ko v Nemčiji narašča število kupcev modnih in z razumom ne najbolje usklajenih SUV vozil, so Italijani nekoliko manj dovzetni za trenutno modo, ker so pri njih najbolj priljubljeni oblikovni križanci (crossover) in pa klasične limuzine (v to kategorijo spadajo tudi kombilimuzine …), ki imajo 43,2 odstotni tržni delež, odnosno 39,2 odstotni tržni delež v primeru klasičnih limuzin. Modni SUV modeli imajo na italijanskem tržišču samo 10,5 odstotni tržni delež.