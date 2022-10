G razred iz leta 1969

Na spletu se je v teh dneh pojavila nova virtualna različica kultnega terenskega mercedesa. Tokrat gre za špekulacijo glede možnih oblikovalskih detajlov serije G v slučaju, ko bi se takšen avtomobil na tržišču pojavil deset let prej (leta 1969 namesto leta 1979 …).

Že na začetku je treba povedati, da takšen predstavnik Mercedes-Benzovega razreda G ob tem ne bi imel revolucionarne vloge, ker so za nastanek takšnih, bolj civiliziranih, terensko prehodnih vozil zaslužni predvsem Američani, točneje znamka Jeep. Kasneje so ta koncept (bolj civilizirano, odnosno kultivirano terensko vozilo) prevzeli še Britanci, ko so ustvarili kultnega range roverja, ki se na začetku kariere ni prav nič ‘napihoval’ glede njegovega današnjega marketinško ustvarjenega aristokratskega porekla, ker je v bistvu predstavljal samo bolj kultivirano verzijo rustikalnega land roverja. To potrjuje tudi opremljenost in izgled potniške kabine pri prvem range roverju, ker so bili to časi, ko so si lastniki takšnih vozil dejansko privoščili kakšen terenski izlet s takšnim vozilom (za razliko od današnjih lastnikov, ki bi radi z njihovimi range roverji postavljali hitrostne rekorde na Nordschleife (‘Severna zanka’)) in se niso bali umazati notranjosti potniške kabine, ker je bila itak zasnovana za lahkotno vzdrževanje in čiščenje. Današnji slaboumni marketing nas seveda ob tem prepričuje, da je za obisk kakšne divjine ob vožnji s SUV (terensko prehodno vozilo s samonosno karoserijo) najbolje obleči kaj iz Diorjeve kolekcije … In ker se v današnjih časih pred opero lahko pojaviš s terenskim vozilom, odnosno predstavnikom SUV vozil, greš lahko tudi v opero najbrž kar v gojzarjih in delavskem kombinezonu, vsaj med barbari ...

Podobno zgodbo nam ponuja tudi Mercedes-Benzovo terensko vozilo (klasična vozna šasija s poveznjeno karoserijo …) iz razreda G, ki sicer izhaja iz delavske družine zmogljivih vojaških terenskih vozil, ki posledično niso prav nič razkošna, čeprav nas današnji marketing prepričuje v nasprotno, ker se je razred G tekom dolgih let obstoja na tržišču zaradi spremembe filozofije (nekoč vojaški terenec, danes modni ‘mestni terenec’) zaradi izboljšanega udobja in prilagajanja asfaltni vozni podlagi pač pomehkužil. Sedaj je pred nami virtualni G iz leta 1969, ki ga zaznamuje obilica detajlov iz obdobja (časi, ko kupcem še niso ponujali ‘volkswagnov’ iz razredov A, B in C …) pravih meredesov (govorimo o vozilih iz serij W100/108/109/111/112), kjer ob njihovi izdelavi seveda niso varčevali s sijočo kovino, ker so bili to časi, ko so bili avtomobili te znamke izdelani pod motom ‘Build for Life’ (manjkajoča vrlina večine sodobnih avtomobilov …). Lep primer tega so vratne kljuke, ki so pri veliko modernih avtomobilih pobarvane v barvo karoserije, njihova oblika pa spominja na vratne kljuke pri vaših domačih hladilnikih. Takšnemu razvrednotenju avtomobilov smo bili prvič priča v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je ‘športna črnina’ začela izpodrivati klasični krom, ki je še vedno simbol prestiža (‘Added Value’). Takrat so iz avtomobilov začeli izginjati s kromom obrobljeni okenski okvirji na bočnih vratih in sijoči okvirji vetrobranskega in zadnjega stekla, višek tega razvrednotenja smo dobili v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so pri znamki Mercedes-Benz predstavil model SL iz serije W129, ki na opazovalca zaradi masovnega eksodusa kroma deluje kot izdelek nizkocenovne znamke, česar za njegovega ‘Evergreen’ predhodnika (W107, 1971-1989) ne moremo trditi, ker je dejansko še vedno pravi simbol prestiža in športne elegance.