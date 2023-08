Globalni 'big bakkie'

V južnoafriškem Cape Townu, kjer se trenutno odvija dogodek z naslovom Futurescape, se je zbrani publiki predstavil tudi novi konceptni poltovorni izdelek indijske avtomobilske industrije, ki bo v serijski različici na voljo kupcem v letu 2025.

Študija z imenom 'Global Pik Up' je nastala pod taktirko oblikovalcev indijske znamke Mahindra, ki je v Južni Afriki prisotna že od leta 2004. Leta 2007 so Indijci prvič 'splovili' 4x4 model 'Pik Up', ki ga kupcem ponujajo v več možnih različicah, z enojno in dvojno kabino in celo kot reševalno vozilo. Nova generacija tega serijskega modela, ki so jo zaenkrat pokazali samo v prototipni, skoraj velikoserijski različici, je zasnovana na osnovi serijskega SUV modela 'Scorpio N', vendar se za razliko od njega lahko pohvali s precej bolj moderno obliko, ker želijo Indijci s tem novim, po mnenju Indijcev globalnim 'pick-up' modelom, na določenih tržiščih ogroziti primat podobnih serijskih izdelkov znamk kot so Ford, Toyota, Isuzu in Volkswagen, ob tem jim bo sigurno v pomoč tudi občutno nižja prodajna cena tega modela, ki se bo v serijski različici pojavil leta 2025.

Novi indijski globalni 'big (medosna razdalja: 2850 mm) bakkie' (nizozemski in južnoafriški izraz za poltovornjak …) bo motoriziran ob pomoči novega 2,5-litrskega dizelskega motorja znamke Mahindra, ki bo serijsko spojen s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, ob doplačilu si bo kupec lahko omislil tudi 6-stopenjski samodejni menjalnik japonske znamke Aisin. Ker gre za poltovornjak, ki je prvenstveno namenjen prebivalcem ASEAN držav, Afričanom in Arabcem, bodo Indijci v takšne klasične poltovornjake (vozna šasija s poveznjeno karoserijo) vgrajevali tudi bencinske pogonske sklope. Zelo majhna pa je verjetnost, da se takšen poltovornjak pojavi v ZDA in Evropi, ker ne izpolnjuje strogih norm glede še dopustnih škodljivih emisij, ki nastajajo ob delovanju pogonskih sklopov.