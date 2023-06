Golf za ljudi s posebnim okusom

Leta 1989 so pri znamki Volkswagen predstavili prvega terensko orientiranega golfa za ljudi s posebnim okusom, ki pa takrat ni našel prav veliko občudovalcev, ker se je zanj v dveh letih proizvodnje odločilo samo 7735 kupcev. Sedaj je pred nami moderna različica takšnega golfa.

Za nastanek modernega 'golfa country' se lahko zahvalimo zaposlenim v nemški tunerski delavnici delta4x4, kjer so v teh dneh predstavili nov prototip terensko orientiranega golfa, ki so ga zasnovali na osnovi najbolj zmogljive različice aktualnega golfa (golf R 2.0 TSI 4Motion), pri katerem vsa štiri kolesa poganja vgrajeni prisilno polnjen (turbo) 4-valjni bencinski motor z 235 kW (320 KM) ali pa 245 kW (333 KM) pogonske moči v primeru različice 'Performance'.

Po do sedaj znanih informacijah se Nemci tokrat niso posvetili pogonskemu sklopu, so pa ob predelavi poskrbeli za zadostno količino 'off-road' ikonografije (18-palčna kolesa z nameščenimi terenskimi pnevmatikami, za 80 mm povečana razdalja med dnom karoserije in vozno podlago, razširjeni zunanji karoserijski blatniki, namestitev strešnega prtljažnika in dodatnih svetlobnih teles) za vse današnje ljubitelje modela golf s posebnim okusom in potrebnim 'drobižem' za nakup takšnega 'visoko nasajenega' golfa, ki smo se mu na začetku devetdesetih večinoma smejali, ker takrat pač nismo vedeli, da bo takšna norost postala priljubljen trend …

Nemci trenutno samo otipavajo tržišče, če bodo našli dovolj interesentov, bo nastalo 25 takšnih golfov, ki pa ne bodo poceni, ker bo moral kupec za takšnega golfa odšteti približno 88.000 evrov (nemška prodajna cena osnovne različice golfa R: 52.895 evrov + približno 35.000 evrov za 'off-road' paket delte4x4).