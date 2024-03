Hendikepirani 'gepard'

Iz Nemčije prihaja novica o nenavadni predelavi nekoč najmanjšega serijskega volkswagna, ker je takšen 'ohromljeni' up po predelavi na voljo nemškim mladoletnim voznikom, ki so dopolnili najmanj 16 let. Za nastanek tega rahlo nenavadnega upa iz kategorije L5e je zaslužno nemško podjetje Geparda. Konstrukcijski princip, ki so ga Nemci uporabili ob snovanju takšnega upa, ki na prvi pogled daje občutek, da je pred vami trikolesnik (zakonsko gledano, čeprav ima vozilo v resnici 4 kolesa …), obuja spomin na slavno BMW-jevo isetto, ki predstavlja bavarski licenčni izdelek italijanske znamke ISO.

Najvažnejši sestavni del, ki bo rabljenega 3-vratnega upa spremenil v nemško 'Gepardo', se nahaja pod zadkom, ker ima trikolesni up drugačno zadnjo premo, ki jo sestavljata dva skupaj postavljena kolesa. Drugačen je tudi prednji stabilizator in pa par zadnjih blažilnikov. Ob tem so Nemci lahko obdržali vse tovarniško vgrajene sisteme (ABS, ESP in ASR) za zagotavljanje večje varnosti potnikov in neproblematične cestne lege vozila, podobno je tudi z varnostno ter s komfortno opremo, ki po predelavi ostaja nespremenjena. Precej bolj slaboten kot pri serijskem upu pa je vgrajeni pogonski sklop, ker Nemci ob predelavi zadušijo moč pri znamki Volkswagen vgrajenega 1,0-litrskega bencinskega motorja na 15 kW / 20 KM (povprečna poraba goriva: 4,9 litra na 100 km). Zato lahko takšen up doseže samo največjo hitrost 110 km/h. Zaradi vsega tega je ta avtomobil, ki po predelavi pristane v kategoriji L5e, povsem primeren za mladoletne voznike (od 16 do 18 let).

Za takšnega upa z neto maso v območju 908 kilogramov (največja dovoljena skupna masa: 1330 kg) bo nemški kupec odštel približno 20.000 evrov, ker Nemci ne predelujejo novih avtomobilov, temveč tri do štiri leta stara rabljena vozila. Če ima kupec lastno donatorsko vozilo, bo predelava občutno cenejša. Nemci so ob predstavitvi povedali tudi to, da električno gnanega upa ne morejo predelati v trikolesnika, ker potem v vozilu ni prostora za vgrajeni paket električnih akumulatorjev.