Hibridizacija letalstva

Iz ZDA prihaja novica o prvem uspešnem testnem poletu hibridno gnanega letala znamke Ampaire, ki je zasnovano na osnovi 11-sedežnega izdelka (model 208B grand caravan) znamke Cessna. Če se bodo zadeve odvijale po načrtih, bo takšno regionalno potniško letalo v naslednjih dveh letih dobilo blagoslov ameriške zvezne uprave za letalski promet (FAA).

Razogljičenje letalske industrije ne bo enostavno, ker si proizvajalci letal ne morejo privoščiti uporabe aktualne avtomobilistične modne filozofije 'zavaljenih' električno gnanih '4-kolesnih krav' pri proizvodnji striktno električno gnanih letal, ker je prevelika masa letala največji sovražnik letalske industrije, ker imajo preveč 'dobro rejena' letala manjšo uporabno nosilnost in posledično tudi krajši domet. Zato pri nekaterih proizvajalcih letal razmišljajo o hibridno gnanih letalih, ker naj bi na ta način ob poletih lahko občutno znižali (-50 do -70 %) porabo fosilnega letalskega goriva in količino (- 70 %) ustvarjenih CO2 emisij in celo pocenili (-25 do -40 %) obratovalne stroške.

V podjetju Ampaire so se tega problema lotili ob uporabi donatorskega 11-sedežnega (9 potnikov + 2 pilota) klasično gnanega izdelka znamke Cessna, ki so ga ob tem opremili z vgrajenim V12 bencinskim motorjem (405 kW/550 KM) znamke Red Aircraft ter pritaknjenim električnim pogonom, ki mu lahko ob vzletih zagotovi dodatnih 221 kW (300 KM) pogonske moči. Vgrajeni sklop akumulatorjev (kapaciteta: 570 Ah) so Američani ob pomoči dodatne obloge skrili pod trup letala, ob tem omenjajo, da je letalo s tem obdržalo sposobnost transportiranja tovora in ljudi, vsaj v pogledu volumna, ker podatki o klasično gnani cessni 208B grand caravan razkrivajo, da lahko prevaža do približno 1600 kilogramov tovora, medtem ko bo hibridni izdelek znamke Ampaire v tem pogledu skromnejši (približno 1100 kg uporabne nosilnosti), nekoliko krajši (- 400 km) pa bo tudi akcijski doseg hibridne verzije. Klasično gnana cessna se lahko pohvali s skoraj 2000 kilometri akcijskega dosega.

Uspešno opravljen prvi testni polet so Američani opravili na območju Los Angelesa. Ob tem so bili v zraku približno pol ure in ob tem dosegli 1000 metrov nadmorske višine. Praznovanje uspešno opravljenega testnega poleta so Američani pospremili z novico, da se za nakup 50. primerkov takšnega letala že zanima en dovolj finančno 'podkovan' kupec …