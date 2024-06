Hišna konkurenca

Kitajska korporacija Dongfeng Motor Company je razkrila nekaj novih informacij o modelu box, ki je v njeni modelni hierarhiji pozicioniran direktno nad modelom nano box, ki ni nič drugega kot kitajska dacia spring.

Po do sedaj znanih informacijah bo novi box v drugi polovici tega leta že na voljo kupcem iz nekaterih evropskih držav (po nedavnem poročanju portala Siol bo to vozilo za slabih 20. tisočakov na voljo tudi kupcem v Sloveniji …) v povezavi s podobnimi prodajnimi cenami, dejanske prodajne cene bodo trgovci lahko razkrili šele ob pričetku prodaje novega striktno električno gnanega predstavnika evropskih 'superminijev' (B segment). Za odšteti denar bo kupec prejel simpatično oblikovan 5-vratni avtomobil (dolžina: 403 cm, širina: 181 cm, višina: 157 cm) z velikodušno odmerjeno medosno razdaljo (za to dolžino avtomobila …) v obliki 2660 milimetrov, posledično si lahko uporabniki obetajo veliko prostora v notranjosti potniške kabine, podatkov o volumnu prtljažnika v zadku pa zaenkrat ni na voljo.

Za samodejno premikanje tega električnega vozila bo poskrbel vgrajeni elektromotor s 70 kW (95 KM) pogonske moči ter 160. Nm motornega navora, ki bo vozilo lahko pognal do največ 140 km/h, kar ni ravno informacija za petje hvalnic (legendarna zastava 101 je dosegla največjo hitrost 135 km/h …), ker sedaj že vemo, da je priporočena avtocestna hitrost (če se želite s samo enim polnjenjem akumulatorjev peljati kam dlje …) za potovanje z 'električarji' samo 90 km/h. Smo pa lahko sigurni v to, da ta kompaktni avtomobil solidno pospešuje. Vgrajeni paket akumulatorjev (kapaciteta: 42,3 kWh) pa naj bi mu v idealnih pogojih obratovanja zagotovil do 430 kilometrov akcijskega dosega, tako obljublja kitajska norma CLTC. Po mojem mnenju gre za kitajski korak v pravi smeri (zagotavljanje novih cenovno dostopnih električnih avtomobilov), vendar bo tržni uspeh tega avtomobila zaenkrat bolj pičle sorte, ker je še vedno enostavno predrag.

Do masovne elektrifikacije avtomobilov bo lahko prišlo šele takrat, ko bo kupec za takšno vozilo brez državne potuhe (subvencije) lahko odštel od 10.000 do največ 15.000 evrov …