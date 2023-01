Hitro minljiva 'športnost' električnih avtomobilov

Pri britanski različici našega Avto.neta so se lotili zanimivega testa rabljenega električnega avtomobila, ker jih je zanimalo kako dolgo boste s takšnim avtomobilom 'najhitrejši' na kakšni avtocesti.

Tega, da z električnimi avtomobili ne boste prav dolgo divjali po avtocestah, vam v avtomobilskem marketingu ob navezi z neresnimi novinarji, ki v tekstih seveda pridno malikujejo pospeške električnih avtomobilov, seveda ne želijo omeniti, čeprav obstaja že veliko izvedenih testov, ki pričajo o tem, da električni avtomobili ne marajo hitrih voženj, ker jim 'športno udejstvovanje' njihovih voznikov lahko zelo dobro oklesti akcijski radij. Zadnji dokaz te trditve prihaja iz Velike Britanije, kjer sta dva britanska ljubitelja hitrosti preizkusila rabljen (letnik 2012) izdelek znamke Nissan (model LEAF) s približno 115.000 prevoženimi kilometri, ki se z leti počasi spreminja v prevelik in pretežak 'golf cart', ker so točno s tem vozilom pred časom izvedli tudi test avtonomije, ki je pokazal, da lahko s približno 10 let starim električarjem s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozite samo še dobrih 106 kilometrov.

Britanca, ki sta rabljenemu nissanu tokrat namenila vlogo 'interceptorja' (prestreznik) sta se na ovalno testno stezo podala z električnim avtomobilom, ki naj bi po navedbi njegovega potovalnega računalnika lahko prevozil približno 67 kilometrov poti. Vse skupaj je potekalo v ne ravno najbolj idealnih okoliščinah (za električne avtomobile …), ker so tokratni test izvedli pri približno -3 stopinjah Celzija. Ker sta Britanca ob tem posnemala še običajni vedenjski vzorec sodobnih potrošnikov (čim več prižganih električnih porabnikov med vožnjo …) sta na začetku testa (prvih 5 prevoženih kilometrov …) lahko še drvela s približno 159 km/h, na kar se je potovalni računalnik takoj odzval, ker je nakazal, da bosta s takšno hitrostjo lahko prevozila samo še 39 namesto obljubljenih 67 kilometrov. Kmalu zatem je LEAF pričel upočasnjevati in po približno 27. prevoženih kilometrih divjal samo še s približno 150 km/h. Po približno 32. prevoženih kilometrih pri polni hitrosti sta Britanca dočakala še izpis stavka 'Motor power is limited', ki se ga razveselijo vsi zagovorniki manjših hitrosti na avtocestah, ker nam bodo električni avtomobili s svojim cijazenjem po avtocestah v bližnji bodočnosti očitno lahko zagotovili več pasivne prometne varnosti, pogosti postanki zaradi praznih akumulatorjev pa bodo sigurno razveselili ponudnike gostinskih in ostalih turističnih storitev v bližini polnilnic.

Britanskega 'Need for Speed' testa je bilo konec po točno 34,7 prevoženih kilometrih, ko so morali Britanci poskrbeti za prihod vlečnega vozila, ki je na koncu odpeljalo nesrečnega električarja na napajanje z energijo. Ob tem seveda ni vse potekalo povsem gladko, ker se je LEAF celo upiral (samodejno zategnjena ročna zavora) in ni želel splezati na prikolico, zato so morali Britanci na koncu odklopiti akumulatorje. Za zgodba pa sploh ni osamljena. Pred kratkim so pri enem izmed švicarskih avtomobilskih medijev testirali aktualni izdelek iz Škodinega SUV 'tovornega programa' (masa vozila: približno 2,2 tone) z modelno oznako enyaq iV, ki lahko drvi z največ 160 km/h. Pri znamki Škoda ob tem zagotavljajo kupcem, da lahko s takšnim neverjetno 'ekološkim' vozilom prevozite celo 524 kilometrov, seveda v idealnih pogojih ob povezavi z 'WLTP' pravljico, kjer ta zavaljena 'SUV krava' v povprečju na vsakih 100 prevoženih kilometrov porabi samo 17,4 kWh električne energije. Švicarji so ob objavi testa napisali, da jim tudi v idealnih pogojih ni uspelo oklestiti povprečne porabe na manj kot 20 kWh, medtem ko je enyaq iV ob vožnji po idilični Švici porabil povprečnih 22,8 kWh električne energije. Ob nekoliko bolj dinamični vožnji s hitrostjo 120 km/h pa je povprečna poraba na vsakih 100 prevoženih kilometrov hitro skočila na 30 kWh. Pri povprečni porabi 22,8 kWh je enyaq iV s samo enim polnjenjem akumulatorjev lahko prevozil samo 240 kilometrov. Enako so pred kratkim ugotovili tudi Nemci ob testiranju modne 'visoko nasajene' 5-vratne kombilimuzine z oznako enyaq coupé RS iV, kjer črka RS najbrž simbolizira njeno sposobnost trošenja električne energije, ker so tudi Nemci s samo enim polnjenjem akumulatorjev lahko prevozili največ 225 kilometrov. Za premagovanje 633 kilometrske razdalje so potrebovali 9 ur (od tega so približno 2,5 ure ždeli na polnilnicah).

Od kje potem Čehom ideja o sanjskih 500 (približno) kilometrih dosega s samo enim polnjenjem akumulatorjev? Za to je zaslužna marketinška pravljica z imenom 'WLTP', ki v bistvu ni nič drugega kot nov 'nateg' potencialnih kupcev, vsaj tako mislijo strokovnjaki nemškega portala efahrer.chip.de, ki pravijo, da znaša povprečna hitrost testiranega električnega avtomobila na WLTP testu samo skromnih 46,5 km/h. Poleg tega se na takšnem testu pospešuje zelo nežno, podobno velja tudi za zaviranje, največja hitrost na WLTP testu, ki jo doseže testirano vozilo pa znaša samo 131 km/h. Na takšnem testu, ki po navadi traja približno 30 minut, se s testiranim vozilom peljejo tudi v območju stotih kilometrov na uro, vendar ta postopek traja samo 3 minute. Na podlagi takšnih, dejansko smešnih testov, ki nimajo nobene zveze z realnostjo, nam proizvajalci električnih avtomobilov lahko prodajajo pravljice o sanjski avtonomiji njihovih električno gnanih izdelkov, realnost je žal drugačna. Zato si pametni ljudje ob nakupu striktno električno gnanega avtomobila omislijo samo kakšnega mestnega malčka, ker se majhni električni avtomobili res zelo dobro znajdejo v urbanih središčih in ob vožnji na kratkih razdaljah, nakup velike zavaljene električne 'krave' pa je povsem skregan z razumom, ker to zaenkrat še niso avtomobili za premagovanje velikih razdalj, razen seveda v primerih, ko imate na razpolago preveč časa …