Hitro polnjenje in odločno pospeševanje ubijata akumulatorje

Zaposleni v avstrijskem start up podjetju Aviloo, kjer se prvenstveno ukvarjajo z oceno stanja v električna vozila vgrajenih akumulatorjev, so se pred časom lotili zanimive raziskave, ki je na koncu razkrila škodljive posledice športnih ambicij lastnikov 'električarjev' in hitrega polnjena vgrajenih akumulatorjev.

Paradoksalno pri celi zadevi je, da so Avstrijci s to analizo zabili še zadnji žebelj v krsto marketinških ambicij glede pospeševanja prodaje relativno uporabnih in absolutno precenjenih električnih avtomobilov, ker sta zmožnost hitrega pospeševanja električnega vozila in hitro polnjenje akumulatorjev dva izmed glavnih prodajnih argumentov novih električnih avtomobilov, vendar vam prodajalci ob nakupu električnih vozil to seveda 'pozabijo' omeniti. Prav tako pa prodajalci zelo neradi govorijo o kratici 'SoH' (State of Health), čeprav je ta kratica v bistvu pravi povzetek vsega kar se med vožnjo dogaja z akumulatorji v električnih avtomobilih.

Če je 'SoH' nizek, potem je nizka tudi kapaciteta vgrajenih akumulatorjev (kWh), s tem pa upade tudi akcijski radij električnega avtomobila. Če je 'SoH' v akumulatorjih na 90. odstotkih, potem z električnim vozilom ne boste več prevozili obljubljenih 500 ('SoH': 100 %), temveč samo še 450 kilometrov. 'SoH' je odvisen od starosti akumulatorjev ter od lepega ravnanja z njimi, kot primer slabega ravnanja z akumulatorji pa Avstrijci omenjajo predvsem medijsko opevano hitro polnjenje, svoj delež pri nižanju te vrednosti pa imajo tudi športne ambicije (odločen pritisk na stopalko za plin …) lastnikov in uporabnikov električnih avtomobilov.

Avstrijci so tokrat primerjali 22 različnih modelov električnih avtomobilov in ob tem primerjali vrednost 'SoH' pri avtomobilih, ki so bili večinoma deležni samo obiska hitrih polnilnic ter pri avtomobilih, ki so jih uporabniki priklopili na domače omrežje, odnosno mrežo običajnih polnilnic. Izsledki ne bodo všeč ljubiteljem in zagovornikom hitrega polnjenja, ker so Avstrijci ugotovili, da vam bo polnjenje na domačih in 'nehitrih' polnilnicah po približno 200.000 prevoženih kilometrih še vedno zagotovilo približno 90 odstotno kapaciteto akumulatorjev, medtem ko bo obisk hitrih polnilnic lahko občutno degradiral stanje vaših akumulatorjev. Ob tem omenjajo samo še 73 odstotno kapaciteto vgrajenih akumulatorjev, v nekaterih primerih je bila kapaciteta še nižja.

Avstrijci so v tem poročilu pokopali tudi medijsko opevano športnost električnih avtomobilov, ker so povedali, da vam bo konstantna hitra vožnja v kombinaciji s pogostim odločnim pospeševanjem na koncu dejansko ubila kapaciteto vgrajenih akumulatorjev, ki so žal eden izmed najdražjih sestavnih delov aktualnih električnih avtomobilov. Če želite vašim akumulatorjem dobro, potem se boste pač morali odpovedati hitremu polnjenju in divjanju po cestah, v nasprotnem vas bo doletela bolj zgodnja menjava vgrajenih akumulatorjev, o vrednosti, odnosno nevrednosti takšnega električnega avtomobila pa raje ne razmišljam …