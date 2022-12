Hladen tuš za zagovornike elektromobilnosti

Pred nami so izsledki že 23. izvedene globalne študije svetovalnega podjetja KPMG, kjer z odgovori glede trendov in nadaljnjega razvoja avtomobilizma sodeluje približno 900 vodilnih mož iz avtomobilske industrije. Očitno gospodje, ki nam v navezi s politiko prodajajo pravljice o elektromobilnosti, tudi sami ne verjamejo v uspeh električnih avtomobilov.

Še v lanskem letu je okolje avtomobilskih menedžerjev preveval neverjetni optimizem glede preboja elektromobilnosti do leta 2030, ker je večina vprašanih menedžerjev menila, da bo globalni tržni delež striktno električno gnanih avtomobilov leta 2030 znašal od 20 do 70 odstotkov. Letos tega optimizma ni več čutiti, ker je tudi vodilne v avtomobilski industriji dohitela kruta realnost avtomobilskega trga, ki kaže, da kupci novih električnih vozil pred njihovimi prodajnimi saloni ne stojijo v vrstah. Zato so letošnje ocene precej nižje, ker govorijo o občutno nižjem (od 10 do največ 40 %) globalnem deležu električnih avtomobilov do leta 2030.

Najmanj optimizma kažejo vodilni pri severnoameriških avtomobilskih znamkah. Po njihovem mnenju bo tržni delež striktno električno gnanih vozil v ZDA leta 2030 dosegel največ 30-odstotni tržni delež, še bolj so črnogledi prodajalci avtomobilov, ker imajo dober stik s potencialnimi kupci novih avtomobilov. Po njihovi oceni se tržni delež striktno električno gnanih avtomobilov v ZDA leta 2030 ne bo povzpel nad 22 odstotkov. To je precej manj od 50. procentov, ki jih v letu 2030 obljublja aktualna ameriška politika. Podobno pa velja tudi za evropske politične sanjače iz Bruslja, ki nam že nekaj časa prodajajo enoumje z imenom elektromobilnost.

Ob tem pa omenjajo tudi tri glavne razloge za preprečitev splošnega preboja elektromobilnosti do leta 2030:

- V Indiji so možnosti za preboj elektromobilnosti skoraj nične, ker ima ta država slabo električno in posledično tudi slabo polnilno infrastrukturo,

- V Braziliji se že zelo dolgo raje ukvarjajo s proizvodnjo alternativnih pogonskih goriv, zato se na elektromobilnost enostavno požvižgajo,

- Na Japonskem pa proizvajalci avtomobilov stavijo predvsem na hibride in vozila, ki so gnana ob pomoči vodika.

Svoj delež pri nepreboju elektromobilnosti na globalni ravni pa prispeva tudi dejstvo, ki pravi, da imajo Kitajci v lasti večino materialov in surovin (litij, kobalt, nikelj …), ki so potrebni za množično izdelavo električnih avtomobilov. V študiji podjetja KPMG so vodilne spraševali tudi o preboju avtonomno delujočih avtomobilov. Večina vodilnih iz avtomobilske industrije je ob tem priznala, da je trenutna implementacija teh tehnologij nemogoča, ker je enostavno preveč kompleksna, zato bo do trenutka, ko se boste lahko legalno usedli v vaš avtonomno delujoč avtomobil, minilo še zelo veliko časa …