Indija prehiteva Japonsko

Nedavno predstavljena študija svetovalnega podjetja S&P Global Mobility je razkrila povsem nova razmerja moči glede prodaje in proizvodnje novih avtomobilov na globalnem avtomobilskem tržišču, ker države, ki so nekoč veljale za najpomembnejše igralce v avtomobilskem poslu, pospešeno izgubljajo primat.

Tako se je Indija v teh dneh glede prodaje novih avtomobilov (4,4 milijona avtomobilov, + 22 % ob primerjavi z letom 2021) v letu 2022 zavihtela na tretje mesto v skupnem globalnem seštevku in ob tem prehitela Japonsko (3,7 milijona prodanih novih avtomobilov v letu 2021), v pogledu proizvodnje novih avtomobilov so Indijci trenutno na solidnem četrtem mestu, medtem ko je Nemčija zdrknila na šesto mesto najpomembnejših držav, kjer izdelujejo nove avtomobile. Največ razlogov za zadovoljstvo imajo pri indijski podružnici koncerna Suzuki, z dobrimi prodajnimi rezultati v Indiji se lahko pohvalijo tudi pri znamkah Hyundai, KIA, Renault, Nissan in Škoda.

10 največjih proizvajalk novih avtomobilov (število narejenih novih avtomobilov leta 2012 / število narejenih novih avtomobilov leta 2022)

1. Kitajska: 18,2 milijona/ 26,1 milijona

2. ZDA: 10,1 milijona / 9,8 milijona

3. Japonska: 9,4 milijona / 7,4 milijona

4. Indija: 3,8 milijona / 5,1 milijona

5. Južna Koreja: 4,5 milijona / 3,7 milijona

6. Nemčija: 5,5 milijona / 3,6 milijona

7. Mehika: 2,9 milijona / 3,3 milijona

8. Brazilija: 3,2 milijona / 2,2 milijona

9. Španija: 1,9 milijona / 2,2 milijona

10. Tajska: 2,4 milijona / 1,8 milijona