Indijska maškarada

Iz Indije prihaja novica o novi 'športni' različici prejšnje generacije Citroënovega modela C3, ki želi z 'športno-vizualno ikonografijo' prepričati kupce, da je prava 'vroča kombilimuzina', čeprav mu to ne uspeva ravno najbolje …

V dobrih starih časih, ko so v marketinških oddelkih avtomobilskih proizvajalcev še spoštovali besedo šport, so si kupci lahko omislili dejansko športne različice nekaterih modelov, ki jih je v interesu prave športnosti zaznamoval samo en par bočnih vrat ob povezavi z dodatnimi merilniki na območju armaturne plošče, bolj športnimi sedeži, širšimi platišči in po navadi tudi z dodanimi nalepkami na karoseriji ter manjšo količino vgrajene komfortne krame. Posledično so bile takšne športne različice nekoliko lažje, istočasno so proizvajalci kupcem v teh primerih zagotovili tudi nekoliko več 'konj'.

V današnjih časih je pomen besede šport ob povezavi z avtomobili večinoma že povsem razvrednoten, ker se s predikatom športen šopiri veliko serijskih avtomobilov, ki si tudi pod razno ne zaslužijo omembo tega predikata, ker pač živimo v časih, ko je bolj pomembno samo dajati vtis hitrega avtomobila (lep primer tega so razni GT, AMG, M in R-line paketi ob povezavi z osnovno motorizacijo …), zato je na naših cestah veliko takšnih 'glumcev' (igralci). To taktiko so sedaj uveljavili tudi pri indijski podružnici znamke Citroën, kjer si kupci po novem lahko omislijo samo vizualno 'popoprano' različico modela C3, vse skupaj pa je seveda pospremljeno tudi z idejo o neverjetnem pospeševanju takšnega avtomobila.

Tako si lahko indijski kupec omisli C3 v 'bojnih barvah' z nekoliko preoblikovano notranjostjo potniške kabine, ki pa pod motornim pokrovom ne skriva tistega, kar bi kupec pričakoval, ker je ta 'navidezna vroča kombilimuzina' na voljo samo ob povezavi s slabotnim 60-kilovatnim (82 KM + 115 Nm) pogonskim sklopom (osnovna različica), bolj zanimiva je 'turbo' različica z že znanim 1,2-litrskim motorjem, ki lahko v Indiji mobilizira 110 KM (81 kW + 190 Nm, odnosno 205 Nm ob povezavi s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom). Posledično se lahko v tem primeru pohvali s solidnim pospeševanjem (0-100 km/h: 10 sekund), kaj več pa od avtomobila z neto maso v območju 1.050 kg niti ne moremo pričakovati, ker morate vedeti, da je imel prvotni golf GTi (810 kg, 0-100 km/h: 9 sekund, največja hitrost: 182 km/h, modelno leto 1978/1979) na razpolago povsem enako število konj, vendar ob povezavi s precej nižjo maso.

Veliko bolj šokantne (za nas v Evropi …) od zmogljivosti pa so prodajne cene takšnega vozila v Indiji, ker lahko indijski kupci zanj odštejejo od 7.500 do 11.500 ameriških dolarjev. Se še spomnite, kdaj ste lahko tudi v Evropi dobili povsem soliden avtomobil te velikosti za tako malo odštetega denarja?