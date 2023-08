Insolvenca legendarne nemške tuning znamke

Aktualni obrat znamke Kamei Karl Meier

16. avgusta 2023 se je po približno 70. letih obstoja zaključila zgodba po vsej verjetnosti najstarejšega nemškega tuning podjetja, ki so ga pokopali čedalje višji stroški proizvodnje strešnih kovčkov in ostale podobne dodatne opreme ob povezavi s poslabšanim povpraševanjem kupcev.

Za nastanek podjetja Kamei, ki se lahko pohvali s številnimi pionirskimi idejami na področju avtomobilskega tuninga in razvoja dodatne opreme, je v prvi vrsti zaslužen Karl Meier, ustanovitelj tega podjetja, ki se je z razvojem avtomobilske opreme pričel ukvarjati že v februarju leta 1939, ko je po želji Ferdinanda Porscheja postal eden izmed dvanajstih uslužbencev podjetja GZUVOR (Gesellschaft zur Vorbereitung des deutschen Volkswagens), kjer so pripravili vse potrebno za zagon proizvodnje prvotnega Volkswagnovega 'hrošča'. Že v tej službi je prijavil 18. različnih patentov, aktivno je sodeloval tudi pri razvoju vojaške amfibijske različice (tip 166 'Schwimmwagen') prvotnega 'hrošča', kasneje (leta 1949) pa je ustanovil lastno podjetje za proizvodnjo avtomobilske opreme, čigar ime je sestavljeno iz prvih črk njegovega imena in priimka (KARL MEIER).

Na začetku se je Meier posvetil predvsem razvoju in izdelavi dodatne notranje kabinske opreme (predvsem oblazinjenja sedežev …), med najbolj znanimi izdelki pa omenjajo 'Körperformsitz', ki je v bistvu predhodnik vseh današnjih školjkastih športnih sedežev. Na osnovi tedanjega serijskega 'hrošča' je razvil tudi dirkalnik 'Tatzelwurm', ki velja za predhodnika kasnejših dirkalnikov 'Formule Vee 1600' (dirkalniki v stilu formule 1 z mehaniko Volkswagnovega 'hrošča'). Med najbolj prepoznavnimi izdelki pa je tudi tako imenovani 'Schlummerrolle/Schlafkissen', odnosno blazina za podporo glave ob spanju, ki jo je uporabnik (sopotnik …) lahko preprosto namestil na notranjo stran bočnega kabinskega stekla. Meier je zaslužen tudi za nastanek prvega sprednjega usmernika zraka na serijskem avtomobilu, predvsem zaradi tega, ker ni bil zadovoljen s cestno lego tedanjega 'hrošča' pri višjih hitrostih. Tako smo že leta 1953 dobili tako imenovani 'Tiefensteuer', ki pa pri vodilnih v Wolfsburgu ni naletel na topel sprejem, zato zadeva ni prišla v serijsko proizvodnjo.

Leta 1955 je Meier razvil predhodnika današnjih strešnih kovčkov. Takšen 'Dachträger' so ponujali kupcem v bolj enostavni ter tudi v bolj prefinjeni različici, ki je zelo podobna današnjim strešnim kovčkom. Leta 1964 se je pojavil prvi volanski obroč znamke Kamei, zanj se je do konca proizvodnje odločilo skoraj 100 milijonov kupcev dodatne opreme, kmalu zatem so začeli izdelovati tudi karakteristične vzglavnike ter varnostne pasove. Prvi prednji serijski usmernik zraka za Volkswagnovega 'hrošča' smo dobili leta 1972, kmalu zatem so si to novost lahko omislili tudi lastniki tedanje Oplove ascone ter lastniki prvih passatov in golfov. Leta 1977 se je pojavil legendarni tekmovalni 'Kamei-golf', ki mu je takrat pripadal naslov najhitrejšega golfa. Za to je bila zaslužna izredno nizka masa v območju 750 kg (približno 100 kg manj kot pri prvem serijskem golfu GTi …) in zelo solidno odmerjena zaloga motorne moči (175 KM / 129 kW). Zato je takšen golf lahko zaključil pospeševanje (0-100 km/h) v območju šestih sekund in na koncu drvel s približno 220 km/h.

Zgodnja osemdeseta leta prejšnjega stoletja veljajo za zlato dobo znamke Kamei, ker so bili takrat zelo angažirani v avtomobilskem športu, pojavljanje na tedanjih dirkah pa je imelo tudi dobrohoten vpliv na prodajo njihove čedalje širše palete dodatne opreme. Leta 1986 se je pojavil tudi legendarni 'KAMEI Multicar', ki je nastal na željo vodilnih pri znamki Opel, ki so želeli, da jim Meier ustvari kabriolet na osnovi njihove karavanske različice modela kadett (E). Tako se je rodil prvi 'Kamei crossover', ki je v bistvu mešanica različnih filozofij (hard top estate, pickup, van in kabriolet). Znamka Kamei je takrat pripravila tudi bolj atraktiven poltovornjak znamke Volkswagen (model taro), vendar tedanji 'veliki caddy' (v VW zakamuflirana toyota …) ni opravičil stroškov serijske proizvodnje. Proti koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja smo dobili prvi strešni kovček znamke Kamei. Ta produkt je imel v današnjih časih glavno vlogo pri ustvarjanju zaslužka znamke Kamei. V tem času (leta 1988) smo dobili tudi 'KAMEI Club-Van' (izdelali so samo 100 primerkov) na osnovi tedanjega transporterja in 150 golfov iz serije ‘Fire & Ice’ (1989), opremljenih z ekskluzivnim paketom ‘Dynamite by KAMEI’.

Leta 1998 se je pojavil zadnji 'halo' izdelek znamke Kamei v obliki predelanega modernega 'hrošča', ki je ob rojstvu prejel modelno oznako 'Beetster', leta 2001 smo dobili še 'Beetster II', vendar sta oba avtomobila kasneje poniknila v analih zgodovine, ker jima ni uspelo priti v serijsko proizvodnjo. Na koncu so pri znamki Kamei izdelovali samo še strešne letve in strešne kovčke ter nekaj serijskih sestavnih delov za koncern Volkswagen.