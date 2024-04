Inteligentna uporaba cestnih robnikov

V Kölnu so pred petimi dnevi poskusno zagnali prvo, dejansko inteligentno rešitev izrabe obstoječe cestne infrastrukture ob želji po nastanku dovolj velikega števila polnilnic za striktno električno gnane avtomobile.

V maju leta 2023 so se predstavniki mesta Köln sestali s predstavniki podjetja Rheinmetall AG & TankE GmbH, ker so jim podjetni Nemci takrat prvič predstavili prototip po izgledu povsem običajnega, vendar občutno modificiranega cestnega robnika, ki na javnih in domačih površinah lahko prevzame vlogo domače ali pa javne polnilnice, čeprav ob tem sploh ne kazi podobe soseske, posledično je ta inteligentna polnilna rešitev zelo primerna za blokovska naselja, ker potem ni nobene potrebe po izgradnji polnilnic. Če ob tem veste, da bi že samo en povprečen (4- do 5-nadstropni) slovenski stanovanjski blok (zgrajen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja …) v današnjih časih zaradi velikega števila osebnih avtomobilov (2 do trije avtomobili na družino …) v svoji okolici potreboval vsaj 3 delujoče polnilnice električnih avtomobilov, potem znate hitro ceniti razmišljanje dejansko inteligentnih Nemcev (vsaj v tem primeru …).

Pred petimi dnevi zagnani projekt, ki mu Nemci pravijo 'Ladebordstein' (recimo, da to lahko prevedemo kot 'polnilni cestni robnik' …) je trenutno v testni fazi na dveh ulicah mesta Köln. Nemci ob tem niso razkrili nobenih tehničnih podatkov o prototipnih robnikih, niti niso pojasnili koliko 'polnilnih cestnih robnikov' so dejansko vključili v ta projekt, razkrili pa niso niti trajanja tega eksperimenta. Po njihovem ima ta filozofija veliko prednosti, predvsem zaradi tega, ker bi kable in priključke za polnilno infrastrukturo ob namestitvi, odnosno vgradnji 'polnilnih cestnih robnikov' združili z že obstoječo cestno infrastrukturo. Bodo to rešitev kmalu posnemali še v kakšnem evropskem mestu? Na to vprašanje je težko odgovoriti, ker bi takšna rešitev izničila monopol raznih korporacij, ki se trenutno ukvarjajo z izgradnjo polnilnih omrežij za električne avtomobile, poleg tega bi strošek izgradnje omrežja v kombinaciji s posebnimi robniki nosili davkoplačevalci, odnosno prebivalci mest, kjer bodo vgrajevali takšne cestne robnike. Tudi v tem primeru se današnji lastniki fosilno gnanih vozil najbrž ne bodo navdušili nad idejo, da bodo aktualnim in bodočim lastnikom električnih avtomobilov sofinancirali izgradnjo javnega polnilnega omrežja, ki ga sami seveda sploh ne potrebujejo …