Inteligentni (pametni) zategovalnik varnostnega pasu

V nemškem koncernu ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) so v teh dneh predstavili inteligentni (pametni), večfunkcijski zategovalnik varnostnega pasu, ki vam v slučaju nesreče lahko zagotovi dodatno sekundo priprav na trk.

V bistvu so Nemci sedaj izpopolnili njihov hišni 'Pre-safe' sistem, ker so zategovalnike prednjih varnostnih pasov v avtomobilih povezali z vgrajenimi senzorji, ki med vožnjo z avtomobilom ugotovijo, da bi lahko prišlo do trka. Če umetna inteligenca zazna, da bo prišlo do trčenja, sproži postopek zategovanja varnostnih pasov s katerim omogoči, da so potniki ob zaviranju na sedežih nameščeni v pravilni, odnosno optimalni (v pogledu varnosti) sedežni poziciji. Srce nove tehnologije predstavlja tako imenovani aktivni zategovalnik varnostnega pasu.

Vendar pa to še ni vse, ker je novi pametni zategovalnik varnostnega pasu povezan tudi z asistenčnim sistemom, ki med vožnjo spremlja psihofizično stanje voznika. Ko ta sistem zazna morebitno utrujenost voznika, lahko aktivni zategovalnik sproži postopek pulzirajočega večkratnega zategovanja in odtegovanja varnostnega pasu, seveda z namenom 'prebuditve' voznika, omenjajo pa tudi potencialno uporabo takšnega pametnega zategovalnika pasov pri avtonomno delujočih vozilih. Nemci pravijo, da vas takšen sistem lahko bolje pripravi na morebitno trčenje, ker so testiranja pri trčenjih in zaviranjih pri 130 km/h pokazala, da s tem pridobite eno sekundo časa, odnosno 36 dodatnih metrov, da se pripravite na karambol.