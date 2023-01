Iskanje družinam prijaznega rabljenega avtomobila

V teh dneh smo dobili nove nemške preglednice najmanj problematičnih, dejansko družinsko orientiranih avtomobilov (enoprostorci in potniški dostavniki), ker so Nemci pred časom raziskovali zanesljivost delovanja takšnih rabljenih vozil.

Ko se v današnjih družinah z več družinskimi člani in po možnosti še s pridruženim parom kakšnih 4-nožnih 'kosmatih sledilcev' odločajo o nakupu rabljenega 4-kolesnega 'družinskega člana' si ob tem ne morejo privoščiti, da bi pozabili na rabljena vozila iz segmenta enoprostorcev ('Minivan') in potniških dostavnikov ('Hochdachkombi'), ker so to dejansko najbolj družinsko orientirani avtomobili. Pri takšnih avtomobilih ima funkcionalnost še vedno prednost pred izgledom, ki seveda ni tako spektakularen kot pri nastopaških, z razumom skreganih SUV modelih za 'terenske' vožnje z nizkopresečnimi pnevmatikami po današnjih 'asfaltnih džunglah' …

Po analizi izvedenih tehničnih pregledov v obratih organizacije GTÜ v zadnjih desetih letih (približno) so strokovnjaki organizacije GTÜ ugotovili, da trenutno najbolj zanesljivo rabljeno vozilo izdelujejo v Münchnu, ker se je BMW-jev 'Active Tourer/Gran Tourer' iz serije 2 tokrat zavihtel na sam vrh razpredelnice. Po ugotovitvah nemških strokovnjakov vas prvih sedem let lastništva takšnega BMW-ja sploh ne sme skrbeti, podobno sladke skrbi bodo imeli tudi lastniki toyote verso, ki je do lastnikove denarnice zelo prijazna, ker ugotavljajo, da so tudi 9-let stare toyote verso še vedno v zelo dobri kondiciji glede zanesljivosti delovanja vgrajenih sestavnih komponent. Glede dobre zanesljivosti se lahko pohvali tudi klasični nemški 'Opa auto' (vozilo za dedke ...) v obliki mercedes-benza iz razreda B.

Presenetljiva je tudi statistika južnokorejskega enoprostorca (kia venga), ki se obnaša kot dobro vino, ker je njegova zanesljivost po približno 9 letih lastništva povsem na nivoju prej omenjene toyote. Rezultati te analize bodo nekoliko razočarali ljubitelje znamke Volkswagen, ker njeni izdelki niso več na tako dobrem glasu kot nekoč, posledično se je model (touran) znamke Volkswagen v skupnem seštevku tokrat uvrstil na solidno 6. mesto. Dokaj dobro je uvrščen tudi Fordov b-max, medtem ko je nekoliko večje sorodstvo (c-max/grand c-max) ocenjeno nekoliko slabše. Favorita za nakup lahko imajo tudi ljubitelji znamke Opel, ker se je model meriva izkazal kot zanesljiv družinski sopotnik.

Številčne ocene poleg predstavljenih vozil v razpredelnicah vam razkrivajo število okvarjenih avtomobilov na vsakih 100 pregledanih vozil istega tipa …