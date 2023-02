Izdelava avtomobilskih ključev: cene in roki izdelave

Avtomobilski ključi se prav radi izgubijo. Situacije, s katerimi se običajno ključavničarji srečujejo, so naslednje: ključi so ostali zaklenjeni v avtomobilu, glavni ključ se je izgubil, rezervni pa je še na voljo in seveda najhujši med njimi: avto je zaklenjen, ključa pa nobenega.

Tako lastnikom avtomobila ne ostane nič drugega, kot da se obrnejo na mojstra, da jim izdela nove ključe.

Vrste avtomobilskih ključev

Od vrtljivih zagonskih ročic je minilo že kar nekaj časa. Avtomobilski ključi pa so v tem času doživeli pravo evolucijo.

Poglejmo nekaj tipičnih oblik ključev:

Mehanski ključ je navaden kovinski ključ, s katerim ročno odklepamo vrata in je bil standard vse do devedesetih let, vendar je slabo poskrbel za varnost avtomobila in stvari v njem, zato je bilo treba najti varnejši način za zaklepanje. Obstajata dva tipa mehanskih ključev, in sicer mehansko urezani in lasersko urezani. Ti so običajno simetrični in jih lahko vtaknemo v ključavnico poljubno obrnjene.

Transponder čip, ki so ga predstavili leta 1995 je dejansko ključ s čipom, ki ga avtomobil prebere, ko obrnemo ključ v vžigu. Čip ne potrebuje baterij in je pasiven, vendar brez njega avto ne vžge. Transponderji so sprva oddajli vedno enako kodo, kar je kmalu postalo varnostno tveganje. Zato so leta 1999 nastali transponderji, ki so vsakič oddali drugačno kodo. To je z varnostnega vidika precej boljše, so pa taki ključi dragi, če jih izgubimo ali poškodujemo. Skupaj s takimi ključi so včasih lastniki avtomobilov dobili še univerzalni ključ. Ta ni bi za uporabo, pač pa je omogočal programiranje nadomestnega ključa. Če se je izgubil še ta, je bil problem še precej dražji.

Daljinski upravljalnik je ključ, sa katerim na daljavo odklenemo in zaklenemo avto in izključimo alarm. Večinoma delujejo s pomočjo radijskih valov, ki pošiljajo kodo med ključem in avtomobilom, nekateri pa uporabljajo tudi IR-tehnologijo.Ti ključi za delovanje potrebujejo baterije. V primeru, da daljinsko upravljanje ne deluje, obstaja možnost, da s ključme fizično odpremo ključavnoce na vratih, keyless zagon avtomobila pa tudi ima ponavadi kakšno skrito ključavnico.

Kopija ključev vedno pride prav

Rezervni ali dodatni ključ za avto vedno pride prav. Zato danes ključavničarji omogočajo kopiranje in programiranje kodiranih ključev za avto z najsodobnejšo tehnologijo.

Za veliko večino vozil, pa naj gre za avtomobil, motocikel, ali različna tovorna vozila, lahko dobite rezervni ključ s kodo za vžig motorja, kjer imajo naprave za kopiranje kode s ključa na ključ in kloniranje “crypto” transponderjev.

Tovrsten postopek omogoča izdelavo rezervnega kodiranega avtomobilskega ključa za veliko večino vozil.

Pri kodiranih ključih je načeloma tako, da stane izdelava avtomobilskih ključev okvirno med 50 in 300 EUR. To je cena ključa s kodiranjem in izdelavo. Pri pooblaščenih prodajalcih pa morate biti previdni, saj pogosto navedejo samo ceno ključa!

Avtomobilski daljinci se generirajo iz kvalitetne ponudbe univerzalnih avtomobilskih daljincev, izbirate pa lahko med različnimi oblikami in barvami. Na voljo so tudi originalne oblike za določene modele vozil sploh za bolj luksuzne znamke.

Če pa potrebujete le popravilo avtomobilskih ključev, ste lahko prav tako pomirjeni. Sama storitev se ponavadi reši v roku ene ure.

Večino ohišij in ostalega materiala je vedno na zalogi, tako da se popravila uredijo ekspresno. Za diagnostiko ključa pa je seveda treba uporabiti naprave kot so merilec frekvence daljinca, multimeter za merjenje baterij in napravo za branje transponder čipov za vžig motorja, da se lahko uspešno diagnosticira napako v ključu.

Včasih je poleg mehanskega problema potrebna tudi sinhronizacija daljinca ali ponovno programiranje v vozilu.

Sklepna misel

Ostati brez avtomobilskih ključev je nočna mora vsakega voznika. Zato je dobro vedeti, da lahko ključavničarji pomagajo pri vstopu v avtomobi, ko res ni druge možnosti, predvsem pa to, da lahko pri njih dobite servis ključev in seveda njihove kopije.

Kopijo ključev je pametno narediti preden pride to katastrofe. Za le nekaj evrov si lahko v vseh poslovalnicah podjetja Ključek priskrbite rezervne ključe za vsa vozila, ne glede na njihov tip.