Izgon modelov vozil znamke Tesla

Po poročanju nekaterih nemških medijev so se v podjetju SIXT, ki je eno izmed največjih podjetij na poslovnih področjih najema vozil, souporabe avtomobilov, prevoza in naročnine, odločili za izgon vozil znamke Tesla iz njihovih voznih parkov.

Kot prvo odločitev omenjajo sklep vodstva koncerna SIXT, da v prihodnje sploh ne bodo več kupovali novih vozil znamke Tesla, poleg tega se bodo skušali čimprej znebiti obstoječih avtomobilov kot sta model 3 in model Y. Razlogov za takšno ravnanje Nemcev je več. Kot prvega omenjajo nedavno izvedeno pocenitev novih 4-kolesnih izdelkov znamke Tesla, posledično rabljena vozila te znamke niso več vredna prav veliko. V bistvu se tesle počasi spreminjajo v 'večne avtomobile', podobno kot nekdanji izdelek sovjetske znamke ZAZ (model ZAZ-968 'zaporožec'), ki ga po nakupu sploh niste mogli prodati, ker ga ni nihče hotel kupiti …

K izgonu modelov znamke Tesla iz njihove ponudbe je poskrbela tudi nedavno objavljena statistika pokvarljivosti električnih avtomobilov nemške organizacije TÜV, kjer so izdelki znamke Tesla 'blesteli' samo v negativnem smislu, če pa k temu prištejete še astronomske cene popravil poškodovanih vozil znamke Tesla, potem vas ravnanje razumnih Nemcev sploh ne sme presenetiti. Se bodo Nemci zaradi slabih izkušenj s 'pofl' izdelki znamke Tesla odpovedali svojemu načrtu elektrifikacije njihovih voznih parkov? Ne, namesto tega so pred kratkim raje sklenili pogodbo o dolgoročnem sodelovanju s kitajsko znamko BYD, obdržali pa bodo tudi električno gnane avtomobile znamk kot sta BMW in Peugeot.