Izognite se modelu znamke Casco …

Casco E.Motion 2 Cratoni Commuter

Po treh letih premora so se Nemci znova odločili za izvedbo primerjalnega testa kolesarskih čelad. Tudi tokrat so testirali 14. takšnih izdelkov, prvič pa so ob tem testirali 3 kolesarske čelade, ki so namenjene predvsem zaščiti voznikov in voznic električnih koles.

Ob tem se je ponovila zgodba iz leta 2021, vsaj v pogledu skupnega zmagovalca na tem testu, ki ponovno prihaja iz obratov znamke Uvex. Njihov model 'Urban Planet LED' je prepričljivo zmagal v dveh, najpomembnejših kategorijah (varnost & priročnost), čeprav si takšne varnosti ob vožnjah z biciklom ne morete privoščiti za majhen denar, ker boste morali v Nemčiji za tako dobro kolesarsko čelado odšteti približno 130 evrov. Za nekoliko manj denarja (približno 90 evrov) si lahko omislite tudi podobno varen izdelek znamke Limar (model 'Torino'), med 'best buy' (sploh v pogledu razmerja med plačanim in dobljenim …) pa Nemci tokrat izpostavljajo skupni izdelek znamk Lidl/Crivit z vgrajeno svetilko na zadnjem delu te nizkocenovne čelade, ker boste za takšno kolesarsko čelado, ki je uvrščena v družbo občutno dražjih (od 65 do 120 evrov), tokrat testiranih kolesarskih čelad, odšteli samo skromnih 15 evrov.

Na tem testu smo dobili tudi novo 'črno ovco' v obliki drage (prodajna cena: 120 evrov) kolesarske čelade znamke Casco, ker ji ni uspelo opraviti testa po DIN normi EN 1078, kjer Nemci simulirajo 'nasilno' odstranitev čelade iz glave voznika, istočasno pa izvedejo tudi vzdržljivostni test paščka za pripenjanje čelade. Posledično si je ta čelada kot edina tokrat testirana čelada prislužila najslabšo možno oceno 'mangelhaft' (pomanjkljivo), posledično Nemci kupcem odsvetujejo nakup takšne kolesarske čelade. Tokratni nemški test kolesarskih čelad, ki so namenjene uporabnikom in uporabnicam električnih koles, je prinesel razočaranje. Čeprav so takšne čelade še nekoliko dražje (cenovni razpon od 140 do 149 evrov) od običajnih čelad za uporabnike in uporabnice običajnih biciklov, se jim tokrat ni uspelo uvrstiti v družbo najboljših, ker so prejele samo povprečne ocene.

Nemci so se na tem testu ukvarjali tudi s pasivno varnostjo testiranih kolesarskih čelad, sploh ob morebitnih vožnjah z bicikli v primerih poslabšane vidljivosti. Ob tem so ugotovili, da so izdelki znamk Lazer, Giro in Cube povsem neprimerni za vožnje v mraku ali ponoči, ker te čelade niso opremljene z odsevnimi telesi, posledično v tem pogledu ne dvigujejo nivoja varnosti (dobro opazen kolesar s strani drugih udeležencev v prometu …). Precej bolje se v tem pogledu obnesejo izdelki znamk Uvex, Limar in Lidl. Ker veliko kolesarjev in kolesark ob dnevnih vožnjah z bicikli rado uporablja sončna očala so Nemci tokrat testirali tudi sožitje nameščenih sončnih očal in kolesarske čelade. Pri izdelkih znamk Abus, Casco, Cube, Prophete in Cratoni so ugotovili, da te čelade ob uporabnikovem nošenju sončnih očal pritisnejo nameščena očala na nos uporabnika, medtem ko je namestitev sončnih očal otežena v primerih, ko uporabniki nosijo izdelke znamk Decathlon in Cube. Omenjajo pa tudi posebno lastnost izdelka znamke Cratoni, kjer ob nošenju ni potrebe po namestitvi sončnih očal, ker je ta čelada po želji lahko opremljena s preklopnim vizirjem, vendar boste zaradi te zanimive rešitve imeli slabši pregled na dogajanje v prometu …