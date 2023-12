Spoštovani in spoštovane, ob vseh presenečenjih, s katerimi se srečujemo v zadnjih letih, vsaj ena stalnica ostaja pričakovana že 29 let – na robu slovenskih Alp je ponovno nastal ekskluzivni oblikovalski koledar, ki je edinstven v svetovnem merilu. Kot umetniški izdelek ima specifičen značaj in skozi sprotno prilagajanje tematike izraža moja razmišljanja ter občutke. Letos, ko so izdaje koledarjev ALPRA DESIGN dosegle okroglo številko, je bila sprva predvidena prav posebna serija, ki se bi ozirala h koreninam. A katastrofalne poplave so povzročile spremembo tematike. Pod vtisi nepozabnega avgusta in posledic sem pripravil nekaj po mojem občutku ustreznega zelo posebnemu letu. 30. koledar ALPRA DESIGN je ponovno iz poplave instantnih koledarjev izstopajoč izdelek in mejnik v njegovi dolgi tradiciji. Je opomnik, spomin in izraz hvaležnosti tistim, ki so z nami prebrodili leto, nam pomagali ter vlili upanje za lepo prihodnost.

Aleksander Praper, avtor

30. koledar ALPRA DESIGN - dramatična jubilejna tematika

Letošnje leto zaznamuje okrogli jubilej koledarjev ALPRA DESIGN, ki sem se ga veselil, a so zunanji vplivi v času začetkov snovanja koledarja prinesli dovolj očitne impulze, da je nastal koledar, ki je zelo drugačen od prvotno zasnovanih idej. Koledarji ALPRA DESIGN so že od začetka posebni, saj se (ob ohranjanju rdeče niti) v ozadju njihovega nastajanja in končnem videzu vedno izraža tudi specifična zgodba, po možnosti vezana na leto nastajanja koledarja. Zaradi nevsakdanjosti tega leta sem spremenil prvotno načrtovano jubilejno tematiko in koledar naredil drugače – vizualno močan in dramatičen ter poseben tudi z vidika postopka snovanja koledarja ter simbolike.

Ko so prve dni avgusta moje drage koroške kraje prizadele katastrofalne poplave, so poleg mokrih mračnih dni, uničene in poškodovane infrastrukture, spremenjene krajine ter nepredstavljive škode pustile tudi sledi v naših mislih in srcih. Prinesle so mračne dneve, brez elektrike, pitne vode, plina, telefonskega omrežja, interneta. Ostale pa so drastične posledice, ki jih dnevno videvamo in čutimo na cesti. A poplave so prinesle tudi prijaznost, sočutje, podporo in sodelovanje, ki so pomemben temelj, da omogočajo bolj povezano pot v lepšo prihodnost. Čeprav je bila podivjana Meža varno daleč, so podtalne vode poškodovale del mojega koledarskega, avtomobilsko-novinarskega in ustvarjalnega arhiva. Posledično ni bilo več razlogov, da bi nadaljeval s prvotno začeto jubilejno tematiko. Tisti dnevi so bili prilika za razmišljanje in začutil sem, da je prav, da jubilejni koledar z videzom temnih dramatičnih, mokrih ozadij spomni na to leto, z mojimi novimi dizajni avtomobilov pa nakazuje optimistično pot v prihodnost. Posledično je na predlistu razvidno, da je koledar posvečen prizadetim v letošnjih poplavah in tistim, ki so se izkazali z nesebično pomočjo.

Edinstven postopek ustvarjanja

Dramatičen slog izvira iz opisane situacije, pot do videza stranic pa je mešanica postopkov prvih koledarjev, a na sodoben način. Prvi koledar ALPRA DESIGN je nastal leta 1994 in imel v ozadju mojih dizajnov futuristične poteze, ki so nakazovale na arhitekturne ideje. Nekaj let za tem sem ustvaril koledar, na katerem sem skice avtomobilov postavil na moje fotografije slovenskih gradov. Tokrat so ideje mojih dizajnov postavljene na različna ozadja krajin, ki sem jih digitalno ustvaril in prilagajal s pomočjo umetne inteligence, da bi bil končni učinek blizu realističnega in se bi dobro ujel z mojimi zamislimi avtomobilov, ki v osnovi še vedno nastajajo kot ročne skice. Drugi močan vpliv na letošnje leto, poleg naravnih katastrof, ima namreč hiter napredek umetne inteligence, ki je začela občutno posegati na procese in kreativnost. Lahko nam služi kot orodje, lahko pa ubije ali razvrednoti določena dela. Ta dva pola – dober in slab - sta morda čutna s koledarja, a jaz nanj gledam predvsem kot na opomnik na situacijo, s katero smo se spopadli, se prilagodili in (upam) naučili, da lahko gremo naprej močnejši ter pametnejši.

Koledarji s humano noto

5 % - 10 % natisnjene količine je namenjene za darila tistim, ki so si tokom leta še posebej zaslužili izraz podpore. Medtem, ko je lani večina teh izvodov šla gasilcem, v času Covid-a medicincem in DSO- jem, pa bo letos namenjena tistim, ki so se izrazito izkazali v času poplav. Na dotisku je izpostavljeno spodbudno sporočilo “Cenimo vaše delo, ostanite zdravi!” okoli njega pa so našteta podjetja, ki kupujejo koledarje ALPRA DESIGN.

Edinstvena alternativa

Koledarji ALPRA DESIGN zastopajo ljubiteljstvo, strast, veselje do vožnje in ljubezen do dizajna. Njihovo bistvo je edinstvena tematika - vizije nevtralnih avtomobilov prihodnosti. S svojo nevtralnostjo koledarji ALPRA DESIGN ne delajo reklame nobeni obstoječi znamki in nobene ne zanemarjajo, temveč že 29 let pišejo povsem svojo zgodbo. S tem sodijo med redke koledarje na globalnem trgu, katerih tematika je oblikovalska, oziroma razvojna. Koledarjem ALPRA DESIGN daje vrednost tudi to, da so predstavljeni avtomobilski dizajni zasnovani namensko za koledar. V razvoj posameznega koledarja je vloženih več mescev dela! Z nadpovprečno kakovostjo in detajli odstopajo od množičnosti. Povrh je vsak izvod ročno podpisan in oštevilčen ter vstavljen v kartonsko škatlo, v kuverti pa je dodana še poštna kartica z motivom s koledarja. Koledarji ALPRA DESIGN so idealno darilo za tiste, ki želijo delovati nevtralno in podariti nekaj pristno slovenskega, kakovostnega, z dolgo tradicijo in hkrati s tematiko, ki nakazuje usmerjenost v prihodnost, inovativnost ter odstopanje od množičnosti.

Mnenja - kupci vedo zakaj ravno koledar ALPRA DESIGN!

Koledarji ALPRA DESIGN s svojo specifično tematiko pritegnejo posebne kupce, ki cenijo izstopajoč izdelek, tradicijo, omejeno serijo in inovativnost zasnove. Takšno darilo izraža naprednost, spoštovanje kakovosti in zazrtost v prihodnost. Večina kupcev po prvem nakupu ostane zvestih in iz takšnih mnenj je tudi razvidno, zakaj:

"Koledar Alpra design je edinstven in vizionarski, a obenem nam je zelo blizu, saj vedno znova nastane iz vizij in izpod prstov domačega oblikovalca. Te vizije nas navdihujejo, da lahko tudi mi v našem poslu ustvarjamo in dosegamo svoje. In čeprav so koledarji zelo pogosto novoletno darilo, je ta tako zelo poseben in ekskluziven, da skoraj vsi izvodi, ki jih skupaj z osebnim posvetilom podarimo našim poslovnim partnerjem, zasedejo častno mesto na stenah pisarne ali doma." Vladimir Pogač, Direktor, Turna proizvodnja in trgovina d.o.o.

"Strast, prefinjenost, ekskluzivnost, nevsiljiva pojavnost, ki pusti globok vtis. Koledar podarim izbrancem, ki imajo tudi sami prav take lastnosti!" Suzana Filipančič, Vice President Corporate Development, GRAMMER AG.

Nadaljevanje tradicije že od leta 1994

Daljnega leta 1994, ko še nismo imeli dostopa do celega sveta zgolj s klikom, ko so umetnine nastajale še predvsem ročno, ko so bile razdalje videti še veliko večje in digitalizacija v povojih, ko ni bilo mogoče na internetu iskati zgledov in navdihov, se je rodil prvi avtomobilsko-oblikovalski koledar ALPRA DESIGN. Na pobudo priznanega fotografa Toma Jeseničnika, sem zamisel o koledarju ponudil koroški založbi ČZP Voranc. Prvi koledar s tematiko avtomobilskega oblikovanja je bil posebnost v našem prostoru, saj je prvič prikazal avtomobile nevtralno - kot umetnost iz katere se na koncu razvojnega procesa rodi pločevina. Prvi in drugi koledar je grafično oblikoval diplomirani arhitekt Borut Bončina, kasneje pa sem oblikovno zasnovo prevzel sam.

Vsako leto znova so se koledarji ALPRA DESIGN pojavili v drugačni podobi, z novimi idejami in drugačnim značajem. Skozi leta je videz koledarjev zorel tako oblikovno kot izvedbeno. Zamenjali so več založb in tiskarn, dokler nisem leta 2009 prešel v samozaložbo, v okviru podjetja ALPRA DESIGN. A kljub spremembam, ki so se dogajale v ozadju, je bistvo ostalo nespremenjeno - vsak koledar ALPRA DESIGN je bil in je nevtralen avtomobilski koledar, saj ima upodobljene ideje avtomobilov neobstoječe avtomobilske znamke. Z usihanjem moči koroške avtomobilske industrije, ki je bila glavni kupec koledarjev ALPRA DESIGN, so se naklade zmanjšale. Koledarji so postali še bolj eksotični, z nakladami med 600 in 900 kosi. Na željo večjega kupca sem dodal predlist z opisom tematike v več jezikih, saj je večina koledarjev pristala v rokah tujih poslovnih partnerjev slovenskih podjetij.

Skozi takšne in drugačne čase so koledarji ALPRA DESIGN obdržali precej zvestih kupcev in v veliko veselje mi je, da mu je večina sedanjih zvesta že vsaj 10 let, nekaj pa tudi 20 in več. Z zvesto mrežo strank in željo po nenehnih izboljšavah so koledarji ALPRA DESIGN postali zbirateljski koledarji. Vedno znova so določeni kupci ob dostavi želeli imeti podpisane prve stranice in posledica je bila uvedba številčenja ter ročnega podpisa in zaščitne kartonske škatle. Tako je koledar dobil današnjo osnovno podobo, ki ne le s tematiko pač pa tudi izvedbo odstopa od običajne ponudbe.

V zgodbah in posvetilih tudi družbena kritičnost

Moj namen ni biti komercialno všečen, temveč delati kakovostne in lepe stvari, ki jih dojemam kot dobre, pravilne in potrebne. Posledično koledarji ALPRA DESIGN opominjajo tudi na družbene pojave. Tako je v času COVID-a nastal zelo specifičen koledar s tematiko sožitja med starim (starodobniki in vile v ozadjih) in mladim (futuristični avti v ospredju), ki je bil povrh po ustvarjanju ročnih skic na papirju v celoti narisan na telefonu Note 9 (ponovno kot sožitje starega in novega). S posvetilom se je koledar poklonil tistim, ki so bili v času epidemije najbolj obremenjeni. Sledil je intenzivno barvit koledar s tematiko optimizma, na katerem so bili avtomobili usmerjeni iz črnega dela stranice v barvito svetlo prihodnost. Poseben je bil tudi lanski koledar, ki se je s slogom senčenja avtomobilov oziral 30 let nazaj – ko sem bil, kot najmlajši talent do takrat, povabljen v BMW design. Tam sem bil prepoznaven po specifičnem črnem kontrastnem stilu senčenja. Zakaj ravno črnem? Ker so bili v začetku devetdesetih pri nas še najlažje dostopni črni flumastri in svinčniki ter sem to izkoristil za poseben slog. Z oziranjem v preteklost, črnino in posvetilom je koledar opozoril na problematiko starejših, ki so gradili svet okoli nas, a ostali pozabljeni od vlad in družbe.

Čeprav ostajajo zvesti rdeči niti, so koledarji ALPRA DESIGN torej vsakič dovolj različni, da vedno znova presenečajo celo stalne stranke. Zaradi edinstvene tematike in poudarjanja kakovosti imajo povsem zavestno ozek krog kupcev in krepko manjši tržni potencial kot cenejši in kakovostno povprečni koledarji, ki brez veliko vloženega truda poudarjajo splošno všečne motive. V primeru avtomobilizma tisto, česar je že tako ali tako dovolj na cestah - najbolj priljubljene avtomobile in zaželene avtomobilske znamke. A tudi v časih, ko so ljudje raje sledilci kot originali, ko raje slepo ubogajo trende, kot bi sami našli ali ustvarili svojo pot, je prav, da obstajajo drugačne alternative. Koledarji ALPRA DESIGN so to bili in bodo.

Poudarki:

- 30. koledar ohranja edinstveno rdečo nit: nevtralno avtomobilsko oblikovanje.

- Omejena serija 650 oštevilčenih in podpisanih izvodov.

- Vsi dizajni avtomobilov so zasnovani namensko za koledar.

- Tematika se ozira k letošnjim poplavam. V dramatičnih mokrih krajinah avti prihodnosti nakazujejo varnost in optimizem.

- Na predlistu je opis tematike v petih jezikih, številčenje in ročni podpis.

Sožitje starega in novega pri izdelavi: ročne skice so obdelane na računalniku ter vstavljene v ozadja, ki so zasnovana s pomočjo AI in spominjajo na slovenske krajine.

- Kakovosten 250 g papir formata 49 x 34 cm, kompaktna 350 g naslovnica.

- Podložni karton je podaljšan in namenjen dotisku logotipa podjetja.

- Koledar je lakiran s satenastim zaščitnim lakom - za boljši videz in odpornost.

- Dodan je srebrni foliotisk logotipa Alpra design.

- Vsak izvod ima v kuverti priloženo poštno kartico z motivom iz koledarja.

- Koledar je vstavljen v po meri izdelano kartonsko škatlo.

Humana nota: v letu 2020 je bilo humanim organizacijam, v znak spoštovanja, razdeljenih 61 koledarjev, v letu 2021 in 2022 pa 30. Enaka količina je za ta namen rezervirana letos.

Več informacij o koledarju: http://www.alpra.com/koledarji.php / Več informacij o avtorju: http://www.alpra.com/avtor.php