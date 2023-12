Kaj storiti v primeru izgube avtomobilskega ključa?

Izguba avtomobilskega ključa se lahko zgodi vsakomur in v najbolj neprimernih trenutkih. Ta neprijetna izkušnja lahko povzroči nelagodje in stres, vendar se s pravilnim ukrepanjem situacijo lahko hitro reši.

Avtomobilski ključi v življenju večine med nami sodijo med tiste pripomočke, ki so v uporabi vsakodnevno, najpogosteje celo večkrat na dan.

A tako kot napreduje avtomobilska industrija, se razvija izdelava ključev, zato je dandanes prisotnih več vrst avtomobilskih ključev, od klasičnih kovinskih z rezilom, klasičnih kovinskih z daljinskim upravljanjem, kodirnih kovinskih, preklopnih kodirnih z daljinskim upravljanjem do pametnih, prav vsi ključi pa opravljajo funkcijo zaklepanja in odklepanja ter zagon avtomobila.

S ključi, kakršnikoli že so, je rokovanje z našimi jeklenimi konjički v veliki meri poenostavljeno, težava pa nastane, če nam je ključ odtujen oziroma se pokvari ali ga celo izgubimo.

Takrat velja, da naprednejša kot je tehnologija avtomobila in s tem ključa, zahtevnejše je popravilo avtomobilskih ključev, posledično pa to predstavlja tudi večji finančni izdatek.

Kaj torej storiti, če avtomobilski ključ izgubimo?

Glede na to, da avtomobilske ključe neprestano prenašamo v torbici ali celo žepih, njihova izguba niti ni tako redka, posebej ker gre za majhen predmet, ki nam zlahka neopazno zdrsne v katero od niš in se skrije ali pade na tla.

Seveda pa je popravilo avtomobilskega ključa potrebno tudi ob številnih drugih priložnostih, pri čemer med najpogostejše vzroke sodijo:

→ elektronika, ki se ob padcu na tla ali vodo lahko poruši, zaradi česar je potrebno popravilo avtomobilskega ključa ali celo menjava tega,

ki se ob padcu na tla ali vodo lahko poruši, zaradi česar je potrebno popravilo avtomobilskega ključa ali celo menjava tega, → ohišje, ki se sčasoma obrabi, s tem pa postane še bolj občutljivo na udarce in padce, kar med drugim lahko pripelje do poškodb mikrostikala na vezju, zaradi česar je potrebna menjava ohišja,

ki se sčasoma obrabi, s tem pa postane še bolj občutljivo na udarce in padce, kar med drugim lahko pripelje do poškodb mikrostikala na vezju, zaradi česar je potrebna menjava ohišja, → kodirni sistem, ki se občasno, najpogosteje iz neznanega vzroka, spremeni, zaradi česar je potrebno vnovično programiranje, in

ki se občasno, najpogosteje iz neznanega vzroka, spremeni, zaradi česar je potrebno vnovično programiranje, in → baterija, ki lahko v določenih primerih v avtomobilskem ključu izostane ali pa se izprazni in jo je preprosto treba zamenjati z novo.

Prav vse naštete težave, povezane z avtomobilskimi ključi, uspešno odpravlja podjetje Ključek, ki se že več kakor tri desetletja ukvarja z izdelavo ključev vseh vrst, vključno z avtomobilskimi, katere tudi kodira in programira oziroma izvaja celostna popravila avtomobilskih ključev, od menjave baterije ter ohišja do menjave mikrostekla. Pomaga pa tudi v primeru izgube.

Izguba osnovnega avtomobilskega ključa

Popravilo avtomobilskih ključev posebnih ukrepov, če gre za izgubo osnovnega avtomobilskega ključa, ne zahteva, saj je normalna uporaba – odklepanje, zaklepanje, zagon avtomobila – še vedno mogoča s pomočjo nadomestnega ključa, neodvisno od tega pa se priporoča nov ključ izdelati čim prej.

S tem poskrbimo za nov rezervni ključ, kar je nekakšna garancija za nemoteno uporabo avtomobila še naprej, poleg tega pa, v kolikor se izdela en sam avtomobilski ključ, strošek ni pretirano visok.

Navsezadnje se s stalno zalogo osnovnega in nadomestnega ključa izognemo številnim nevšečnostim, do katerih privede izguba tako osnovnega kot nadomestnega avtomobilskega ključa, se je pa treba zavedati, da prav vedno enega samega ključa ni možno izdelati.

Izguba še nadomestnega avtomobilskega ključa

V primeru izgube nadomestnega avtomobilskega ključa, potem ko smo že izgubili osnovni avtomobilski ključ, predstavlja precej večji finančni zalogaj kakor izguba enega samega ključa, predvsem pa to poleg izdelave večinoma zahteva tudi popravilo avtomobilskih ključev oziroma njihovo vnovično kodiranje in programiranje. Kar, prvič, ni poceni, in, drugič, nekoliko traja.

Ko pride do izgube obeh avtomobilskih ključev je treba:

Poklicati na pomoč AMZS asistenco, pooblaščeni servis ali drugo vlečno službo, ki poskrbi za transport avtomobila na servis. Obvestiti policijo o izgubi avtomobilskih ključev, da pripravi zapisnik, saj je ta osnova za kasnejše povračilo škode s strani zavarovalnice. Stopiti v stik z zavarovalnico, ker ta, če gre za kasko paket, krije škodo, nastalo z izdelavo ali popravilom avtomobilskega ključa v primeru odtujitve ali izgube tega (zahtevek je potrebno dokazati s priloženim policijskim zapisnikom). Poiskati zanesljivega ponudnika za popravilo avtomobilskih ključev oziroma izdelavo teh, ki bo hiter in ugoden, poleg tega pa še izkušen.

Postopek zna vsekakor trajati nekoliko dlje, a ima podjetje Ključek vse vrste ključev, prisotnih na slovenskem tržišču, stalno na zalogi, kar izdelavo vendar precej pohitri in nam tako omogoči skorajšnjo vnovično uporabo avtomobila.

Je popravilo avtomobilskih ključev res tako enostavno?

Za časovno in finančno kar se da optimalno popravilo avtomobilskih ključev je treba upoštevati nekaj povsem preprostih nasvetov, med katere velja prišteti dejstvo, da je popravilo avtomobilskih ključev najlažje, če k ponudniku prispemo s svojim avtomobilom (velja za primer izgube osnovnega ključa), saj nam to omogoči takojšen preizkus novega ključa.

Ob tem je treba imeti pri sebi delujoč avtomobilski ključ (če gre za izdelavo izključno enega, rezervnega ključa), potrebno pa je priložiti še prometno dovoljenje, ki dokazuje našo identiteto in lastništvo avtomobila.

Popravilo avtomobilskih ključev se, če ni posebnosti, izvede v roku ene ure, za kar je treba odšteti med 8 in 50 EUR, le izjemoma več, medtem ko diagnostika ključa terja uporabo specialnih naprav, kot so:

→ merilec frekvence daljinca,

→ multimeter za merjenje baterij,

→ naprava za branje transponder čipov za vžig, po potrebi

→ program za sinhronizacijo daljinca in programiranje vozila.

Ključek, podjetje, ki že več desetletij sledi razvoju avtomobilske industrije, premore vse, kar omogoča nemoteno izdelavo in popravilo avtomobilskih ključev ne glede na znamko ali model vozila. Ker pa v večini primerov prihaja le do obrabe gumbov, ki so v rabi neprestano, tamkajšnji strokovnjaki v izogib dodatnih težav, med njimi vdora vode ali prahu v notranjost daljinskega upravljalnika ali poškodb mikrovezja v čipu, svetujejo menjavo ohišja avtomobilskih ključev čim prej po nastopu prvih znakov obrabe.

Opozoriti prav tako velja, da marsikateri pooblaščeni servis za razliko od samostojnih ponudnikov tovrstnih storitev ne izvaja menjave baterije ali ohišja oziroma popravila avtomobilskih ključev, temveč izključno izdelavo celotnega ključa, zaradi česar strošek popravila precej variira in pri pooblaščenih servisih celo desetkratno presega strošek pri neodvisnih ponudnikih.