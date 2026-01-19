Kako daleč pridete pri -7. stopinjah Celzija z električnim avtomobilom?

Test, ki so ga pred časom izvedli strokovnjaki kluba ADAC, je znova dokazal, da imajo električni avtomobili pozimi, ob zelo nizkih temperaturah ozračja, zelo omejen akcijski doseg, ker se najbolje počutijo v 'tropskih krajih' s temperaturami ozračja v območju od 20 do 40 stopinj Celzija.

Sam sem že nekajkrat zapisal, da bom pričel verjeti v superiornost električnih avtomobilov tisti trenutek, ko bom opazil, da se po Sibiriji in na Aljaski pozimi vozijo samo še z električnimi avtomobili … Verjetno pa sam tega sploh ne bom nikoli dočakal. Moje mnenje potrjuje tudi zadnji test kluba ADAC, ki so ga Nemci izvedli v kontroliranem okolju, ker jih je zanimalo kako daleč boste z električnim avtomobilom prišli pozimi, pri -7. stopinjah Celzija. Nemci so testne električne avtomobile najprej preizkusili pri idealnih 23 stopinjah Celzija, nato so jih podvrgli realnemu scenariju, ki predvideva vožnjo z njimi v zimskem času brez predkondicioniranja (ogrevanje potniške kabine ali akumulatorjev) vozil, s tem so želeli simulirati realne pogoje, ki so jih električna vozila občutijo ob vožnjah na krajših razdaljah.

Ob tem se je hitro pokazalo, da se poraba električne energije ob zimskih vožnjah na kratkih relacijah, ko je določen delež električne energije potreben tudi za ogrevanje akumulatorjev in potniške kabine, lahko v večini primerov povzpne za 70 odstotkov, v nekaterih primerih pa celo za 100 odstotkov. Na tem testu jo je najslabše odnesel električni renault kangoo 'E-Tech Electric', ker se je njegova avtonomija pri -7. stopinjah Celzija dejansko prepolovila, posledično z njim ni več možno prevoziti deklariranih 250 kilometrov, temveč samo še 125 kilometrov do popolne izpraznitve akumulatorjev, ki jih boste pri takšnih temperaturah tudi precej počasneje napolnili. Podobno daleč (približno 140 kilometrov) se boste pri takšnih temperaturah ozračja lahko peljali tudi z izdelkom znamke Dacia (model spring), omenjajo pa tudi MG5, ki pozimi izgubi približno 40 odstotkov avtonomije (baje se boste z njim pozimi lahko peljali samo še 185 kilometrov), prav veliko boljši pa ni niti izdelek znamke Cupra (model born z akumulatorji, ki imajo kapaciteto 58 kWh), Nemci ob tem omenjajo največ 200 prevoženih kilometrov. Omenili so tudi modela kot sta audi Q4 e-tron 50 in pa BYD atto 3, v obeh primerih z njima pozimi ne boste prevozili več kot 270 kilometrov. Poglejmo si seznam električnih vozil, ki po nemškem mnenju pozimi najbolj trpijo …

Volkswagen ID5

Pri -7. stopinjah Celzija se je povprečna poraba električne energije povečala za neverjetnih 107 odstotkov, temu primerna je tudi izguba avtonomije.

Tesla model 3

Pri -7. stopinjah Celzija bo izdelek znamke Tesla namesto povprečnih 16,5 kWh ob premagovanju stotih kilometrov pokuril 28,5 kWh električne energije, odnosno 73 odstotkov več kot v idealnem vremenu z višjimi temperaturami ozračja.

Peugeot e-208

Poleti boste s tem simpatičnim predstavnikom evropskega B segmenta (supermini) lahko z enim polnjenjem akumulatorjev prevozili približno 350 kilometrov. Pri -7. stopinj Celzija jih boste naredili samo še 200.

FIAT 500 elektro

Tudi v tem primeru boste pozimi namesto dobrih 320 poleti prevoženih kilometrov lahko prevozili samo še približno 200 kilometrov.

Leapmotor T03

Majhen avtomobil, majhen paket akumulatorjev (kapaciteta: 37 kWh), posledično boste poleti lahko prevozili približno 265 kilometrov, pozimi pa samo še približno 150 kilometrov.

Dacia spring

Čeprav so Nemci v uvodu omenjali približno 140 kilometrov akcijskega radija v zimskem času, so kasneje priznali, da bo vašega zimskega veselja ob vožnji s tem simpatičnim urbanim vozilom konec že po približno 100 prevoženih kilometrih.

Mercedes CLA 350 4matic EQ

Novi električno gnani izdelek znamke Mercedes-Benz se že lahko pohvali z zvenečim naslovom avtomobila leta, istočasno pa tudi že s številnimi vpoklici (odpovedovanje asistenčnih sistemov, omenjajo pa tudi možnost požarov …). Inovativna tehnologija ('Multi-Source' toplotna črpalka) lahko poskrbi za precej manj porabljene električne energije, posledično mu vgrajeni paket akumulatorjev s kapaciteto 85 kWh lahko poleti zagotovi do 770 kilometrov akcijskega radija, pozimi pa samo še približno 450 kilometrov akcijskega radija.

Volkswagen ID7 pro S

Tudi v tem primeru bo akcijski doseg pri -7. stopinjah Celzija občutno manjši. Namesto poletnih 708 kilometrov akcijskega dosega bo voznik pozimi deležen samo še približno 400 kilometrov akcijskega dosega.

Škoda elroq 85x

S takšno SUV škodo boste poleti do obveznega obiska kakšne polnilnice lahko prevozili približno 531 kilometrov, pozimi pa samo še približno 300 kilometrov.

Hyundai ioniq 9

Vgrajeni sklop akumulatorjev s kapaciteto 110 kWh vam po poleti lahko zagotovil približno 600 kilometrov akcijskega radija, pozimi boste s tem modelom lahko prevozili samo še približno 400 kilometrov.