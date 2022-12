Kako zadovoljni so uporabniki električnih avtomobilov?

Pri nemškem svetovalnem podjetju Consline AG so v teh dneh predstavili izsledke njihove nedavno opravljene ankete glede zadovoljstva uporabnikov nekaterih striktno električno gnanih avtomobilov. Ob tem so ugotovili, da največ zadovoljnih lastnikov in lastnic uporablja izdelek znamke Hyundai.

V tej anketi je sodelovalo točno 1240 nemških lastnikov in lastnic petih striktno električno gnanih avtomobilov (audi e-tron, hyundai kona elektro, mercedes-benz EQC, tesla model 3 in volkswagen ID.3), ki so ocenjevali omenjene avtomobile v dvanajstih različnih kategorijah (pogon / vozni užitki, delovanje asistenčnih sistemov, oblikovanje zunanjosti (karoserija) in notranjosti potniške kabine, 'Infotainment' / povezljivost, vozno udobje, postopki polnjenja akumulatorjev, prostornost potniške kabine, razmerje med plačanim in dobljenim, varnost, udobje sedežev in povprečna poraba / akcijski radij). Na koncu je slavil izdelek znamke Hyundai, ker je ta električni avtomobil dobil največ (59 %) pozitivnih ocen s strani lastnikov in uporabnikov, na drugem mestu je pristal izdelek znamke Tesla (51 %), tretji je mercedes EQC (50 %), nato sledita še dva predstavnika koncerna Volkswagen. Model ID.3 je ob tem prejel še sprejemljivih 47 odstotkov pozitivnih glasov, medtem ko audi e-tron ni deležen pretiranega navdušenja s strani lastnikov in lastnic, ker ga je pozitivno ocenilo samo 35 odstotkov ljudi, ki imajo izkušnje s tem izdelkom znamke Audi.

Hyundaijeva kona elektro blesti predvsem na področju povprečne porabe električne energije in posledično daljšem akcijskem radiju s samo enim polnjenjem akumulatorjev, pozitivne ocene je prejela tudi na področju urejenosti in izdelave potniške kabine, poleg tega ima najboljše razmerje med plačanim in dobljenim. Edina zamera uporabnikov je povezana s polnjenjem vgrajenih akumulatorjev, ker je kona v tem pogledu najslabša izmed tokrat omenjenih električnih avtomobilov. Tudi model znamke Tesla je cenjen zaradi dobre avtonomije, poleg tega so njegovi uporabniki in lastniki navdušeni nad njegovim pogonom in zmogljivostmi takšnega avtomobila. Grajajo pa delovanje njegovih asistenčnih sistemov. Pri izdelku znamke Mercedes-Benz pa uporabniki in lastniki cenijo predvsem vozno udobje. Kritik je bil deležen tudi volkswagen ID.3, predvsem zaradi ceneno delujoče potniške kabine ter slabega delovanja vgrajenega 'Infotainment' sistema, so pa uporabniki pohvalili delovanje asistenčnih sistemov. Največ kritik pa je požel 'Infotainment' znamke Audi v modelu e-tron, ker ob tem omenjajo »Keine Vorsprung durch Technik«, ker so lastniki in uporabniki s prstom pokazali na počasno odziven vmesnik MMI, ki občasno rad popolnoma odpove, grajajo pa tudi Audijev sistem za prepoznavo prometnih znakov in sistem za ohranjanje vozne linije med različnimi voznimi pasovi.