Kakšna je cena delovanja klimatske naprave?

Nemški avtomobilski klub ADAC se je v teh dneh pohvalil s povsem novo pridobitvijo v obliki na novo zgrajene testne klimatske komore, kjer Nemci lahko testirajo obnašanje avtomobilov v različnih klimatskih pogojih. Tokrat so se posvetili delovanju klimatske naprave v poletni vročini, ker jih je zanimalo, kako lahko ta, za nekatere nepogrešljiva naprava v avtomobilu, oklesti akcijski doseg avtomobila.

Nemce je ob tem zanimal predvsem en scenarij ('ujetništvo' potnikov v avtomobilu v stoječih avtocestnih kolonah pri 35 stopinjah Celzija …), ki je v teh dneh zelo dobro znan vsem, ki potujejo po naših in tujih avtocestah. Tokratni test so izpeljali ob pomoči striktno električno gnanega izdelka modne znamke Tesla, ker so njihov model Y za 8 ur zaprli v novo testno klimatsko komoro in ob tem ugotavljali koliko električne energije bo pri zunanji temperaturi 35 stopinj Celzija potrebno zapraviti za to, da bo notranjost takšne, med testom mirujoče tesle ohlajena na prijetnih 20 stopinj Celzija.

Po osmih urah neprekinjenega delovanja klimatske naprave v testni tesli so Nemci ugotovili, da boste za učinkovito hlajenje potniške kabine pri 35. stopinjah Celzija potrebovali od 1,3 do 1,5 kW pogonske moči, posledično boste za vsako uro delovanja klimatske naprave v stoječi koloni porabili od 1,3 do 1,5 kWh električne energije. Zadevo si lahko tolmačimo še z eno informacijo, ki pravi, da vam bo prižgana klimatska naprava vsako uro delovanja požrla približno 8 kilometrov akcijskega dosega, po osmih urah delovanja ob tem lahko govorimo o približno 64, manj prevoženih kilometrih. Če pa bi Nemci na tem testu k temu prišteli še ostale možne vklopljene porabnike električne energije (ohlajen predal za pijačo, polnjenje prenosnih telefonov, prižgane luči in delovanje vgrajenega 'infotainment' sistema) potem najbrž sploh ni problem, da si z 'žaganjem veje, na kateri sedite' (vklop čim večjega števila porabnikov električne energije …) lahko še precej bolj oklestite doseg vašega električnega avtomobila.

Za primerjavo so Nemci razkrili tudi njihovo mnenje glede porabljenega fosilnega goriva pri vozilih z vgrajenimi konvencionalnimi motorji, čeprav ob tem ne omenjajo, če ta podatek velja za bencinsko ali pa dizelsko gnana vozila. Nemci pravijo, da vam bo prižgana klimatska naprava v enakih pogojih delovanja (temperatura ozračja: 35 stopinj Celzija, 20 stopinj Celzija v potniški kabini) na vsako uro delovanja porabila od enega do 1,5 litra pogonskega goriva, malenkost več kot pri električnih avtomobilih ob enakih pogojih delovanja. Formula za dvig porabe pogonskega goriva je enostavna. Vsak vklopljen električni odjemalec z močjo 100 vatov vam bo ob tem na vsakih 100 prevoženih kilometrov dvignil povprečno porabo za 0,1 litra.