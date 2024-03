Katastrofalna ocena pnevmatike znamke Austone

Nemško združenje GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung mbH), avstrijsko združenje ARBÖ (Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich) in nemški avtomobilski klub ACE (Auto Club Europa) so včeraj objavili rezultate nedavno opravljenih testov desetih letnih pnevmatik v dimenzijah 225/45 R17, ki so trenutno na voljo kupcem.

Tudi na tokratnem nemško-avstrijskem testu letnih pnevmatik, ki so ga izvedli na območju Triwo testnega centa (Frankfurt na Majni), se je pokazalo, da varčevanje z denarjem ob nakupu ustreznih pnevmatik za vaša vozila ni najbolj pametna poteza, ker se vam takšna odločitev lahko hitro maščuje v primerih, ko je potrebno izvesti kakšen zaviralni manever na suhi ali pa mokri vozni podlagi, ker se vozilo, ki bo obuto v slabe pnevmatike ne bo moglo dovolj hitro ustaviti.

To potrjujeta oba izvedena testa ustavljanja vozila na suhi ali pa mokri podlagi. Ko so Nemci in Avstrijci testirali zaviralne sposobnosti tokrat testiranih letnih pnevmatik na suhi vozni podlagi (100-0 km/h) so ugotovili, da v tem pogledu blestijo samo testirani gumarski izdelki znamk Continental (tip Premium Contact 7, povprečna nemška prodajna cena za 4. pnevmatike: 364 evrov), Michelin (tip Primacy 4, 336 evrov), Goodyear (tip Efficientgrip Performance 2, 344 evrov), Maxxis (tip Victra Sport 5 V55, 280 evrov) in Pirelli (tip Cinturato P7, 348 evrov). Najbolj hitro (33,7 m) se je na suhi cesti ustavilo testno vozilo, ki je bilo obuto v pnevmatike znamke Continental, precej več prostora (+ 4,5 m) za uspešno izvedbo takšnega manevra pa je potrebovala pnevmatika znamke Austone (tip Athena SP-701, 216 evrov). V njeni družbi je še en nizkocenovni gumarski izdelek (Milestone Green Sport GS-05), ki je istočasno tudi najcenejša (212 evrov za 4 pnevmatike) tokrat testirana pnevmatika. Obe omenjeni pnevmatiki sta povsem nedorasli razmeram ob zaviranju na suhi podlagi.

Tudi ob testiranju zaviralnih sposobnosti pnevmatik na mokri vozni podlagi (80-0 km/h) je blestela pnevmatika znamke Continental, ki je zadano nalogo izpolnila že po 27,4 metra. Podobno hitro vas bodo na mokri vozni podlagi ustavili tudi izdelki znamk Michelin, Maxxis, Goodyear, Pirelli in Vredestein (tip Ultrac, 308 evrov). Iz povsem drugačnega testa sta narejeni tokrat testirani nizkocenovni pnevmatiki znamk Austone in Milestone, ker za uspešno izpolnitev zadane naloge potrebujeta dodatne 4 metre pri zavorni dolžini. Zmagovalna pnevmatika znamke Continental je blestela tudi v pogledu voznih lastnosti na mokri vozni podlagi, obstajajo pa tudi tri tokrat testirane pnevmatike (nizkocenovni izdelki znamk Austone, Milestone in Berlin Tires (tip Summer HP1, 236 evrov), ki v tem pogledu testnim voznikom niso bile sposobne dati občutkov varnosti. Zanimivo je tudi obnašanje nekaterih pnevmatik ob možnosti splavanja (aquaplaning) v ovinkih. Medtem ko je pnevmatika znamke Maxxis na testu zaviralnih sposobnosti na mokri vozni podlagi osvojila drugo mesto, je v pogledu pripravljenosti na splavanje pristala na zadnjem mestu …

Na koncu Nemcem in avstrijcem ni preostalo drugega kot da okronajo pnevmatiko znamke Continental, ki ima samo dve pomanjkljivosti (glasnost in visoka prodajna cena), zelo priporočljiv pa je tudi nakup pnevmatik znamk Vredestein, Michelin in Pirelli, toplo pa Nemci in Avstrijci kupcem odsvetujejo nakup izdelka znamke Austone …