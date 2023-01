Kitajca za premožne

Na sredini lanskega decembra so Nemci v Kölnu odprli prvi prodajni salon kitajske znamke BYD, sedaj so pri tej znamki predstavili še dva nova serijska modela njihove premijsko orientirane znamke YangWang, ki sta v prvi vrsti namenjena bolj premožnim Kitajcem z zadostno količino 'drobiža'.

Tako sta se kitajski publiki v teh dneh prvič predstavila modela z oznakama U8 in U9. V primeru prvega gre za 5,3 metra dolgega predstavnika novodobnih 'urbanih SUV tovornjakov' s klasično 'ladder-frame' (vozna šasija z nanjo poveznjeno karoserijo) zasnovo in nekaterimi zanimivimi rešitvami glede premagovanja ovir na terenu. V nekaterih medijih ob tem omenjajo dobre amfibijske sposobnosti tega ogromnega vozila, ker naj bi Kitajci ob izdelavi tega avtomobila poskrbeli za dobro zatesnjenost karoserije in avtomobilu ob tem posledično omogočili 'plovnost' ob premagovanju vodnih ovir. Omenjajo pa tudi neverjetno okretnost, ker se takšno vozilo lahko baje obrne na mestu, podobno kot kakšen goseničar.

Za samodejno premikanje takšne 'cestne električne lokomotive', ki je oblikovana v že znano dolgočasni obliki ('visoko nasajen' 5-vratni karavan …) nekdanjih in večine aktualnih 'station wagon' avtomobilov (prvi takšen SUV avtomobil se je pojavil že leta 1963, ko so Američani prvič spoznali 5-vratni jeep J100 wagoneer custom, kasneje smo dobili še britanske, nemške in japonske oblikovne kopije te zasnove …) so Kitajci uporabili 'quad-motor' zasnovo v obliki štirih elektromotorjev s posamično zalogo moči od 220 do 240 kW (299-326 KM), zato se ta 'kompaktni' in neverjetno 'športni' SUV lahko pohvali z več kot 1100 KM skupne pogonske moči. Čeprav so Kitajci trenutno zelo zadržani glede tehničnih podatkov, vemo, da bo pospeševanje (0-100 km/h) s takšno 'cestno električno lokomotivo' končano v približno treh sekundah. Zanimiv je tudi podatek, ki pravi, da vam s tem vozilom ne bo potrebno velikokrat obiskati vulkanizerja, ker lahko tudi s predrtimi pnevmatikami še vedno vozite s 120 km/h (zelo koristna informacija za vse ljudi brez občutkov, ki ob vožnji z avtomobilom seveda potrebujejo kopico vgrajene današnje 'invalidske opreme' (kamere, razni senzorji, radarji in ostala IT krama …)). Za ta, z okoljevarstvom popolnoma skregan transportni koncept, naj bi kitajski kupec odštel od 116.000 do 218.000 ameriških dolarjev (približno).

Istočasno so Kitajci z modelom U9 predstavili še njihov pogled na aktualne električno gnane superšportnike. Tudi v tem primeru so se držali koncepta štirih pogonskih motorjev, vendar ob povezavi s še nekoliko več pogonske moči. Ob tem omenjajo 'skromnih' 820 kW (1115 KM) ter od 320 do 420 Nm motornega navora, posledično bo pospeševanje (0-100 km/h) modela U9 zaključeno v približno dveh sekundah. Za takšen električno gnan 'slot car' v merilu 1:1 naj bi kitajski kupec odštel približno 145.000 ameriških dolarjev.