Maxus eDeliver 75

Kitajci razširjajo ponudbo

Maxus eDeliver 75: Kitajci razširjajo ponudbo

Maxus eDeliver 75

Avtor: Foto: Maxus
Avtor: Foto: Maxus

V Veliki Britaniji so v teh dneh predstavili nov, striktno električno gnani 7,5-tonski tovornjak znamke Maxus, ki bo britanskim kupcem na voljo v letošnjem decembru, medtem ko si kupci v Španiji že lahko omislijo takšen tovornjak.

S tem korakom Kitajci razširjajo njihovo evropsko ponudbo alternativno gnanih tovornih vozil na srednje veliki tovornjak, ki bo kupcem na voljo v dveh velikostih (z daljšo (4.500 mm, skupna dolžina: 7.973 mm) in krajšo (3.800 mm, skupna dolžina: 5.958 mm) medosno razdaljo) in posledično nekoliko različno uporabno nosilnostjo (4.547 kg (SWB) in 4.437 kg (LWB)). Za samodejno premikanje tega električnega tovornjaka bo imel uporabnik na razpolago 150 kW (204 KM) pogonske moči, poleg tega pa še pomožni električni sklop s 100 kW (ePTO) moči za poganjanje pomožnih naprav (recimo hidravlike pri kiper različici …). Najdaljša nadgradnja na takšnem tovornjaku lahko meri v dolžino 6,8 metra in v višino 4,3 metra. Ob tem lahko eDeliver 75 vleče tudi priklopnik, ki ni težji od 3.500 kg.

Vgrajeni komplet LFP akumulatorjev, ki jih lahko uporabnik polni tudi na hitrih polnilnicah z največ 120 kW moči, se ponaša s 120 kWh kapacitete, to naj bi zadostovalo za približno 250 prevoženih WLTP kilometrov s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev. V Španiji je takšen tovornjak že naprodaj za približno 60.000 evrov (prodajna cena brez dajatev), Britanci pa omenjajo tudi razumno odmerjen paket opreme, ker je danes že obligatorna 'invalidska oprema' (različni asistenčni sistemi) na voljo samo ob doplačilu, medtem ko bo britanski kupec deležen serijske vgradnje dveh zračnih blazin, ogrevanega večopravilnega volanskega obroča, zagona vozila brez ključa in vgradnje funkcije 'Vehicle-to-Load'. Ob doplačilu bo na krovu tudi 360-stopinjski sistem kamer.

Vsi kupci bodo deležni tudi 5-letne garancije na vozilo in 8-letne garancije na vgrajeni sklop akumulatorjev. Po pričetku prodaje v Veliki Britaniji naj bi Kitajci takšen tovornjak ponudili tudi kupcem v preostalih evropskih državah.

