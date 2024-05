Kitajci so izgubili prvo bitko

28. maja je kitajska korporacija Great Wall Motor (GWM) sporočila, da zapuščajo evropska tržišča. Posledično bo približno 100 zaposlenih (vključno z vodstvom …) v evropski centrali korporacije DWM, ki se nahaja v Münchnu, obdržalo službe do 1. avgusta 2024, potem bo te pravljice konec.

Ta odločitev prvega moža (Wei Jianjun) tega kitajskega industrijskega kolosa, ki je še pred časom napovedoval, da bodo evropski kupci 'stali v vrstah' (visokoleteči cilj v obliki enega milijona prodanih avtomobilov znamk Ora in Wey v letu 2025) za izdelke koncerna GWM, temelji na klavrnih prodajnih rezultatih obeh omenjenih avtomobilskih znamk v Evropi, istočasno so Kitajci povedali tudi to, da posledično ne bodo postavljali nobene tovarne novih vozil v Evropi.

Lani so v koncernu GWM izvozili 316.018 novih avtomobilov po vsem svetu, vendar je do Evrope 'priplavalo' samo približno 6.300 novih avtomobilov. Še v lanskem novembru so Kitajci oglaševali velikopotezno širitev njihove prodajne mreže v državah kot so Španija, Italija, Portugalska, Belgija Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švica, Danska, Islandija in Bolgarija, sedaj je sanj o velikem uspehu koncerna GWM nepreklicno konec, bodo pa Kitajci kljub temu negovali partnerske vezi s podjetji, ki skrbijo za distribucijo njihovih izdelkov v Veliki Britaniji, Nemčiji, Švedski ter na Irskem.

Kaj je šlo narobe? V prvi vrsti Kitajci pozabljajo, da smo v Evropi tradicionalisti in patrioti, posledično evropski kupci niso najbolj naklonjeni 'no-name' znamkam avtomobilov, ki se ob pomoči 'fejstbuka', instagrama in tik-toka čez noč spremenijo v nekaj 'premijskega' (lep primer tega je znamka Tesla …), kar vozijo samo 'bogovi', ki so najbrž padli na glavo … V ZDA, kjer so kupci precej bolj naklonjeni 'no-name' znamkam (sploh če so avtomobili ob tem bogato opremljeni in imajo sprejemljivo prodajno ceno …) lahko v nekem doglednem času doživi uspeh vsaka avtomobilska znamka (lep primer tega sta KIA in Hyundai ter 'nobl' znamke Lexus, Infinity in Acura), v Evropi se te znamke v pogledu prestiža, ki ga imajo uveljavljeni evropski proizvajalci avtomobilov, ne morejo kosati z njimi …