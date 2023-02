Kitajska 'Volks-Panamera'

Na lanski mednarodni avtomobilski razstavi v Parizu so Kitajci pokazali prototip striktno električno gnane velike limuzine s tedaj neobičajno modelno oznako ‘The Next Ora Cat’, sedaj je pred nami serijski izdelek z modelno oznako lightning cat, ki je sumljivo podoben prototipnemu porscheju 989 iz leta 1988, ki se je kasneje (leta 2009) prelevil v prvo serijsko panamero.

Ora lightning cat (dolžina: 4871 mm, širina: 1862 mm, višina: 1500 mm, medosna razdalja: 2870 mm) nagovarja nekoliko bolj zahtevne in premožne kupce. V tem primeru Kitajci stavijo na modno ‘fastback sedan’ zasnovo karoserije, ki trenutno prevladuje (predvsem zaradi bolj ugodne aerodinamike in s tem povezanega akcijskega radija) pri proizvajalcih električnih avtomobilov. Po neuradnih informacijah ima voznik top različice tega modela s ‘športno maso’ v območju 2,2 tone na voljo 300 kW (408 KM) pogonske moči ter 680 Nm motornega navora, temu primerne so tudi zmogljivosti top različice modela lightning cat, vsaj v pogledu pospeševanja (0-100 km/h: 4,3 sekunde), medtem ko je končna hitrost presenetljivo nizka (samo 180 km/h), sploh če pogledate razpoložljivo zalogo pogonske moči. Po optimističnih napovedih proizvajalca znaša akcijski radij (kapaciteta vgrajenih akumulatorjev: 85 kWh) tega 4-kolesno gnanega električnega avtomobila približno 405 'WLTP' kilometrov, odnosno izredno optimističnih 705 km po kitajskem 'CLTC' ciklu. Za manj zahtevne kupce imajo pripravljeno tudi '2WD' različico s pogonom na prednji kolesni par. V tem primeru bo imel uporabnik takšnega avtomobila na razpolago nižjo zalogo pogonske moči (150 kW / 204 KM) in tudi manj zmogljiv paket vgrajenih akumulatorjev (63 kWh), manjši pa bo tudi akcijski radij (550 km po 'CLTC' ciklu).

Tudi ta dokaj bogato opremljen avtomobil sledi aktualnim modnim smernicam otovarjanja vozil z razno 'invalidsko opremo', ker se bo uporabnik takšnega avtomobila za gostilniškim pultom lahko pohvalil z vgrajenim asistenčnim sistemom Ora-Pilot 3.0, kjer najdemo vgrajenih 10 kamer, 5 radarskih sistemov in 12 senzorjev, podobno bogato odmerjena (11 komponent) bo tudi zaloga vgrajenih zvočnikov znamke Harman-Kardon, omenjajo pa tudi vgrajeno panoramsko strešno okno z integriranim UV sterilizatorjem, ker Kitajce očitno res skrbi varnost potnikov v njihovih vozilih. Trenutno neznana pa ostaja prodajna cena modela lightning cat, vemo samo to, da bo ta avtomobil evropskim kupcem na voljo še letos.