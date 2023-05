Kitajski 'Z4'

V Šanghaju, kjer se je danes pričel odvijati letošnji avtomobilski salon, se je publiki predstavil novi konceptni MG s trenutno oznako cyberster, ki predstavlja velikoserijsko različico istoimenskega koncepta iz leta 2021.

S tem striktno električno gnanim športnim avtomobilom so se Kitajci tudi dejansko poklonili tradiciji in izročilu znamke MG, kjer so nekoč nastajali predvsem pravi, cenovno dostopni športni avtomobili in nekatere 'popoprane' različice serijskih austinov, kasneje pa tudi podobno modificiranih roverjev. Trenutna modelna paleta znamke MG je sestavljena predvsem iz serijskih modelov, ki s pravo športnostjo avtomobila nimajo prav nobene zveze, zato je odmik od ustaljenih modnih SUV (športno-funkcionalno vozilo, odnosno 'športni terenec' za neresne …) in 'šišmiš' (oblikovni križanec, odnosno kar nekaj …) smernic dobrodošel, čeprav Kitajci z modelom cyberster ne ciljajo na isto klientelo kot nekoč, ker je cyberster občutno večji in tudi občutno močnejši (posledično bo tudi občutno dražji …) od nekdanjih primerljivih športnikov te znamke, ki bo v kratkem obeležila 100 letnico obstoja.

Čeprav v primeru modela cyberster lahko govorimo o uspelem oblikovanju ob tem velja omeniti anonimnost tega avtomobila, ker Kitajci ob njegovem oblikovanju niso ohranili značilnih MG potez modelov kot so MGA, MGB in MGC, temveč so ustvarili avtomobil, ki bi ga lahko krasil logotip kakšnega drugega proizvajalca avtomobilov. Po do sedaj znanih informacijah novi cyberster ni ravno majhno (dolžina: 4535 mm, širina: 1913 mm, višina: 1329 mm) in lahko (neto masa: 1850 kg) vozilo, temu primerna pa bo tudi možna zaloga pogonske moči. Neuradno se govori o dveh možnih različicah. Osnovna verzija naj bi uporabniku ponudila 314 'konj' (231 kW), top različica, ki bo še nekoliko bolje rejena (neto masa: 1985 kg) naj bi mobilizirala vsaj 544 'konj' (400 kW). Precej večja kot pri predhodnikih bo tudi obutev novega roadsterja znamke MG. Ob tem omenjajo 19-palčna, odnosno 20 palčna kolesa. Precej bolj skromna (sploh ob takšni zalogi motorne moči …) pa bo končna hitrost v območju 200 km/h.

Tako smo dobili še en dokaz, da bo tudi ta električni športnik sicer res hiter ob pospeševanju, vendar bo imel na koncu kratko sapo (klasična težava električnih avtomobilov), zato nakup električnega športnika ni nekaj kar je povezano z razumom, ker sedaj že vemo, da so za električne avtomobile najprimernejša 'lovišča' v urbanih okoljih, kjer so hitrosti vozil majhne, na avtocestah pa bodo še naprej kraljevali dizelsko in bencinsko gnani avtomobili. V Evropi naj bi ta, dejansko edini aktualni športni model znamke MG dobili v letu 2024. Takrat bodo razkrili tudi prodajne cene kitajskega 'Z4'.