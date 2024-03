Koliko 'konj' potrebujete?

Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so se tokrat lotili iskanja odgovorov na zelo zanimivo temo, ker jih je zanimalo koliko pogonske moči v 'konjih' in kilovatih dejansko potrebujete ob vožnji z avtomobili. Odgovor ni preprost, ker je povezan z namembnostjo vozila.

Ko se kupec odloča glede primerne zaloge pogonske moči v njegovem 4-kolesnem 'objektu poželenja' ob tem dostikrat pogleda podatek o pospeševanju od 0-100 km/h, ki pa v bistvu ni tako relevanten kot je podatek o dejanski prožnosti vgrajenega pogonskega sklopa, ki je vedno povezan z zalogo razpoložljivega motornega navora, ker vam samo zadosti motornega navora pri primernih (nižjih) vrtljajih v minuti lahko zagotovi primerno prožnost pogonskega sklopa (ob tem merijo čas, ki je potreben, da s 60 km/h pospešite do 100 km/h v najvišji, ali pa za eno stopnjo nižji prestavi), s tem pa enostavno in varno prehitevanje. Po nemških ugotovitvah lahko vsa vozila, ki opravljeno nalogo (60-100 km/h) opravijo v časovnem razponu od 5,5 (prevoženih približno 122 metrov) do 8 sekund (približno 178 metrov), označimo kot varna vozila, ker se boste s tako zmogljivim vozilom lahko lažje izognili kakšnim kritičnim situacijam ob vključevanju v promet ali pa ob prehitevanju.

In koliko 'konj', odnosno kilovatov potrebujete v vsakdanjem prometu? Na to vpliva več faktorjev. Kot prvega velja izpostaviti to, kako obteženo (število potnikov in količina tovora, odnosno prtljage …) je vaše vozilo po navadi, pomembno je tudi to kako pogosto z njim vlečete priklopnik. Poleg tega morate ob tem upoštevati tudi konfiguracijo (topografijo) terena na vaših običajnih vožnjah in tudi to, kje se večinoma vozite (mestno okolje ali medkrajevne ceste in avtoceste?), največji in najpomembnejši vpliv na primerno zalogo pogonske moči pa ima neto masa vozila, ker je prevelika neto masa največji sovražnik vseh transportnih sredstev. Ob tem so Nemci pripravili zanimivo preglednico glede tega, koliko 'konj' je dejansko (razumsko) potrebnih za dobro sožitje pogonskega sklopa in avtomobila (razmerje med maso in številom 'konj'). Osebno se kar strinjam z nemškimi ugotovitvami, čeprav bi vam ob tem svetoval, da imate pod motornimi pokrovi vaših avtomobilov lahko še kakšne dodatne 'konje' v razponu od + 10 do + 20 KM.

Sicer pa lahko ob nakupu avtomobila upoštevate zlato pravilo, ki pravi, da je avtomobil s srednjo stopnjo motoriziranosti (ne preveč, ne premalo KM …) najboljša možna izbira, in to ob povezavi s srednjo stopnjo opremljenosti, ker se samo 'bedaki in konji' ob nakupu avtomobila odločijo za kombinacijo osnovnega pogonskega sklopa in največjega paketa opreme (recept za povišano povprečno porabo goriva in slabe zmogljivosti …).