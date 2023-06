Kompaktni poltovornjak

Iz ZDA prihaja novica o novem električnem poltovornjaku znamke TELO, ki ga njegovi snovalci oglašujejo kot najbolj z energijo učinkovito vozilo te vrste, čeprav morate takšno navedbo jemati z veliko rezerve, ker so Američani ob snovanju tega vozila samo delno izpolnili njegov okoljevarstveni potencial.

Ko človek pomisli na aktualne serijske 'pick-up' izdelke pri večini severnoameriških, japonskih in tudi nekaterih evropskih avtomobilskih znamkah se mu zaradi njihovih ogromnih karoserij in zaradi ' double cab' zasnove ter posledično vprašljive uporabnosti (v pogledu prevažanja tovora, ker poltovornjak pač ni družinsko vozilo …) zdi, da so proizvajalci v tem pogledu že zdavnaj izgubili kompas, ker se s takšnimi 4-kolesniki oddaljujemo od okolju prijaznih vozil in veselo ustvarjamo nove, zelo žejne 'dinozavre'. Očitno so se tega začeli zavedati tudi ustanovitelji znamke TELO, ker nam sedaj ponujajo resnično kompakten poltovornjak (dolžina: 386 cm, širina: 185 cm, višina: 167 cm) z dvojno kabino v velikosti električnega minija (cooper SE), ki se v pogledu uporabnosti (velikost tovornega prostora: 152 x 152 x 45 cm) lahko dobro kosa z modnim poltovornim izdelkom znamke Toyota (model tacoma), ker imata skoraj enako odmerjen prostor za tovor, podobna pa je tudi uporabna nosilnost (725 kg v primeru izdelka znamke TELO).

Povsem skregana z okoljevarstvom pa je razpoložljiva pogonska moč trenutno samo virtualnega poltovornjaka znamke TELO, ker so mu Američani namenili prav nič skromno odmerjen pogonski sklop (380 kW / 500 KM), poleg tega mislijo z njim tudi dirkati (razumni ljudje ne dirkajo s klasičnimi poltovornjaki …), ker znaša teoretična končna hitrost tega kompaktnega, vendar težkega 4x4 tovornjaka (neto masa vozila: 2000 kg) približno 200 km/h (0-96 km: 4 sekunde). Za to je zaslužen tudi bogato odmerjen sklop (kapaciteta: 106 kWh) vgrajenih akumulatorjev, ki naj bi temu vozilu zagotovil približno 550 kilometrov akcijskega radija. Poleg tega so Američani pripravili tudi enoprostorsko različico tega avtomobila, ki naj bi ga kupcem ponudili za približno 50.000 ameriških dolarjev. Trenutno je težko napovedati začetek proizvodnje tega avtomobila, ker gre v primeru znamke TELO samo za “start-up” podjetje, ki trenutno še išče investitorje. Posledično že zbirajo skromne prostovoljne prispevke, ker bo kupec za prednaročilo takšnega vozila lahko zapravil samo 152 ameriških dolarjev.